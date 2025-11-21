Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Elif Ceren Balıkçı, Asena Keskinci'ye destek verdi! "Çocuktuk çok şey yaşatıldı"

Bez Bebek dizisinde rol alan Asena Keskinci'nin Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia etmesinin ardından projenin diğer oyuncuları da konuşmaya başladı. Bez Bebek'in diğer oyuncusu Elif Ceren Balıkçı, "Artık büyüdük konuşma vakti" diyerek Asena Keskinci'ye destek verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 10:42

Bez Bebek dizisinde henüz 7 yaşında olan Asena Ekinci, sosyal medya hesabından rol arkadaşı Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü belirtti çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İlk olarak Ege Tanman konuyla ilgili açıklama yaparken, Elif Ceren Balıkçı da çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

ELİF CEREN BALIKÇI "ÇOK ŞEY YAŞATILDI"

Asena Keskinci'nin son paylaşımına yorum yapan Elif Ceren Balıkçı, “Güzel başarılı dostum benim daima seninle gurur duyuyorum. ❤️ belki çocuktuk çok şey yaşatıldı ama artık büyüdük konuşma vakti. Her zaman arkandayım. Ne söylüyorsan da her şey doğrudur. Seni çoook seviyorum" dedi.

Elif Ceren Balıkçı, Asena Keskinci'ye destek verdi! "Çocuktuk çok şey yaşatıldı"

BEZ BEBEK'İN DİĞER OYUNCUSU EGE TANMAN DA KONUŞTU

Bez Bebek dizisinde rol arkadaşı Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü öne süren Asena Keskinci, "Babamla aşk yaşıyor. Evrim benim cici annem oldu" diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu. Bez Bebek dizisinin bir diğer oyuncusu Ege Tanman da açıklama yaparak, Asena ve Evrim arasındaki sorunlara şahit olduğunu belirtti.

Elif Ceren Balıkçı, Asena Keskinci'ye destek verdi! "Çocuktuk çok şey yaşatıldı"

İbrahim Haskoloğlu'na röportaj veren Ege Tanman, Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki iddiaları doğruladı. İbrahim Haskoloğlu "Asena Keskinci'nin videosu sonrasında aynı dizide oynayan Ege Tanman'a olayları sordum, Asena ve Evrim arasındaki sorunlara şahit olduğunu söyledi. Kendisi ve Evrim Akın arasında sorun yaşanmadığını da belirtti. Kendisinin cümlelerini aktarıyorum" diyerek, "⁠Asena ile Evrim abla ile arasında sürekli problemler yaşanıyordu. Asena’nın bu yüzden ağladığına şahit oldum. ⁠Benim şahsi sorunum hiçbir zaman olmadı. Gidip Evrim Abla’nın evinde kalmışlığım bile vardır. Olaylar aynı değil çünkü benim babamla aralarında bir şey yoktu. •⁠ Ben o dönem Babam ve Oğlum’dan dolayı saygın bir konumdaydım. Ailem konusunda çok şanslıydım ve hep ailemin koruması altındaydım" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bez Bebek'in diğer çocuk oyuncusu Sibel Kasapoğlu'ndan Evrim Akın'a büyük gönderme
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evrim Akın ile Güray Keskinci'nin 2016 yılına ait mesajları ortaya çıktı! Asena Keskinci'nin iddiaları yeniden gündem oldu

Sıkça Sorulan Sorular

Elif Ceren Balıkçı kimdir, kaç yaşında?
9 Haziran 1999 doğumlu Elif Ceren Balıkçı, Bez Bebek, Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet gibi dizilerinde rol aldı.
ETİKETLER
#Asena Keskinci
#Evrim Akın
#Bez Bebek
#Çocuk Şiddeti
#Elif Ceren Balıkçı
#Ege Tanman
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.