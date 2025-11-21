Elif Ceren Balıkçı, Asena Keskinci'ye destek verdi! "Çocuktuk çok şey yaşatıldı"

Bez Bebek dizisinde henüz 7 yaşında olan Asena Ekinci, sosyal medya hesabından rol arkadaşı Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü belirtti çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İlk olarak Ege Tanman konuyla ilgili açıklama yaparken, Elif Ceren Balıkçı da çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

ELİF CEREN BALIKÇI "ÇOK ŞEY YAŞATILDI"

Asena Keskinci'nin son paylaşımına yorum yapan Elif Ceren Balıkçı, “Güzel başarılı dostum benim daima seninle gurur duyuyorum. ❤️ belki çocuktuk çok şey yaşatıldı ama artık büyüdük konuşma vakti. Her zaman arkandayım. Ne söylüyorsan da her şey doğrudur. Seni çoook seviyorum" dedi.

BEZ BEBEK'İN DİĞER OYUNCUSU EGE TANMAN DA KONUŞTU

Bez Bebek dizisinde rol arkadaşı Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü öne süren Asena Keskinci, "Babamla aşk yaşıyor. Evrim benim cici annem oldu" diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu. Bez Bebek dizisinin bir diğer oyuncusu Ege Tanman da açıklama yaparak, Asena ve Evrim arasındaki sorunlara şahit olduğunu belirtti.

İbrahim Haskoloğlu'na röportaj veren Ege Tanman, Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki iddiaları doğruladı. İbrahim Haskoloğlu "Asena Keskinci'nin videosu sonrasında aynı dizide oynayan Ege Tanman'a olayları sordum, Asena ve Evrim arasındaki sorunlara şahit olduğunu söyledi. Kendisi ve Evrim Akın arasında sorun yaşanmadığını da belirtti. Kendisinin cümlelerini aktarıyorum" diyerek, "⁠Asena ile Evrim abla ile arasında sürekli problemler yaşanıyordu. Asena’nın bu yüzden ağladığına şahit oldum. ⁠Benim şahsi sorunum hiçbir zaman olmadı. Gidip Evrim Abla’nın evinde kalmışlığım bile vardır. Olaylar aynı değil çünkü benim babamla aralarında bir şey yoktu. •⁠ Ben o dönem Babam ve Oğlum’dan dolayı saygın bir konumdaydım. Ailem konusunda çok şanslıydım ve hep ailemin koruması altındaydım" dedi.