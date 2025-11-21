Bez Bebek'in diğer çocuk oyuncusu Sibel Kasapoğlu'ndan Evrim Akın'a büyük gönderme

Bir döneme damga vuran Bez Bebek dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Asena Keskinci'nin o dönemde Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia etmesinin ardından birçok oyuncu paylaşım yapmaya başladı. Bez Bebek dizisinde Özge rolüyle yer alan Sibel Kasapoğlu'ndan dikkat çeken çıkış geldi.

BEZ BEBEK OYUNCULARI KONUŞMAYA BAŞLADI

Bez Bebek seti, son günlerde Asena Keskinci’nin açıklamalarıyla tekrar gündeme geldi. Sette şiddete maruz kaldığını belirten Asena Keskinci'nin iddialarını yalanlayan Evrim Akın'a diğer oyunculardan cevap geldi.

Bez Bebek dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Sibel Kasapoğlu da imalı bir göndermede bulundu.

Bez Bebek’te “Özge” karakterini oynayan Sibel Kasapoğlu da o iddialara sessiz kalmadı. Sosyal medyadan bir videosunu paylaşan oyuncu, o anlara “Gözünüzde büyüttüğünüz her şey ve herkes için..” notunu düştü. Kasapoğlu daha sonra ise, "Bebeğim huzurunu bozmak istiyorum" diyerek başka bir paylaşım da bulundu.