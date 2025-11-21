Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Öğretmen seminerleri uzatıldı mı? Öğretmen seminerleri son erişim tarihi

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından ara tatilde uygulanan mesleki çalışma seminerleriyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamanın ardından öğretmen seminerleri uzatıldı mı sorusu gündeme geldi. Öğretmenler tarafından seminerlerin ne zamana kadar uzatıldığı merak ediliyor.

Öğretmen seminerleri uzatıldı mı? Öğretmen seminerleri son erişim tarihi
Başkanlığı tarafından 10-14 Kasım tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilen öğretmen seminerlerinin uzatılıp, uzatılmadığı gündem oldu.

tarafından seminerlerin son erişim tarihi araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Milli Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Öğretmen seminerleri uzatıldı mı? Öğretmen seminerleri son erişim tarihi

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ UZATILDI MI?

Kasım 2025 dönemi mesleki çalışmalar seminerlerinin 23 Kasım 2025 Pazar gününe kadar uzatıldığı duyuruldu. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada eğitimleri tamamlayamayan öğretmenlerin talepleri doğrultusunda bu kararın alındığı belirtildi.

Öğretmenlerin 23 Kasım 2025 Pazar gününe kadar 2025 Kasım dönemi mesleki çalışmalar seminerlerini tamamlamaları gerekiyor.

Öğretmen seminerleri uzatıldı mı? Öğretmen seminerleri son erişim tarihi

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kasım 2025 öğretmen seminerleri 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek. Öğretmenler su süreye kadar OBA'dan giriş yaparak Kasım 2025 dönemi mesleki çalışmalar seminerlerine erişim sağlayabilecekler.

