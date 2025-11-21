Öğretmen seminerleri uzatıldı mı? Öğretmen seminerleri son erişim tarihi

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından 10-14 Kasım tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilen öğretmen seminerlerinin uzatılıp, uzatılmadığı gündem oldu.

Öğretmenler tarafından seminerlerin son erişim tarihi araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ UZATILDI MI?

Kasım 2025 dönemi mesleki çalışmalar seminerlerinin 23 Kasım 2025 Pazar gününe kadar uzatıldığı duyuruldu. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada eğitimleri tamamlayamayan öğretmenlerin talepleri doğrultusunda bu kararın alındığı belirtildi.

Öğretmenlerin 23 Kasım 2025 Pazar gününe kadar 2025 Kasım dönemi mesleki çalışmalar seminerlerini tamamlamaları gerekiyor.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kasım 2025 öğretmen seminerleri 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek. Öğretmenler su süreye kadar OBA'dan giriş yaparak Kasım 2025 dönemi mesleki çalışmalar seminerlerine erişim sağlayabilecekler.