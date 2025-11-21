Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Zehirlendi sanılmıştı meğer gerçek çok farklıymış! DNA örneği 8 ay sonra her şeyi ortaya çıkardı

Amasya'da yalnız yaşadığı evinde gaz sızıntısı sonucu öldüğü sanılan 76 yaşındaki kadın hakkında korkunç gerçek 8 ay sonra ulaşılan DNA örneğiyle ortaya çıktı. İşte detaylar...

Amasya'da 23 Mart günü Üçler Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Fatma Kılıç'a (76) telefonla ulaşamayan il dışındaki akrabaları durumu komşularına bildirdi. Evin kapısını çalan komşuları, içeriden ses gelmeyince şüphelenip durumu polise bildirdi.

Zehirlendi sanılmıştı meğer gerçek çok farklıymış! DNA örneği 8 ay sonra her şeyi ortaya çıkardı

Geç saatlerde itfaiye ekibiyle birlikte daireye giren polis, mutfağa serdiği yatağın içinde hareketsiz halde yatan yaşlı kadınla karşılaştı. Acil sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği yaşlı kadının olaydan 6 ay önce kiralayıp taşındığı evden çıkartılan cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldu. Yaşlı kadının cenazesi, ertesi gün doğduğu Ardıçlar köyünde defnedildi.

KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, mahalle ve köydeki 300 kişinin ifadesini aldı. Ulaşılan DNA örneğiyle de yaşlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Zehirlendi sanılmıştı meğer gerçek çok farklıymış! DNA örneği 8 ay sonra her şeyi ortaya çıkardı

BORÇ İSTEDİ VERMEYİNCE ÖLDÜRDÜ

Yapılan detaylı çalışma sonucu akrabası Haşim Ö.nün (48) olay günü eve gelerek ziyaret ettiği yaşlı kadından borç istediği belirlendi. ‘Param yok' cevabı alan Haşim Ö.'nün yaşlı kadını boğarak evden uzaklaştığı, çıkışta da ocağı açarak unutulup sızan gazdan zehirlendiği görüntüsü vermek istediği anlaşıldı. İstanbul'da yakalanan zanlısı, Amasya Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haşim Ö., gazetecilerin cinayeti neden işlediği sorularına ise cevap vermedi.

Zehirlendi sanılmıştı meğer gerçek çok farklıymış! DNA örneği 8 ay sonra her şeyi ortaya çıkardı


Komşularının Fatma Kılıç'ın vefatını önce eski tip ocaktan sızan gaz nedeniyle olduğunu düşündüklerini anlatan Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, "Fatma teyze tek başına yaşıyordu, kimsesi yoktu. Polisler yoğun çalışma sonucunda cinayeti aydınlatarak ortaya çıkardılar. Çünkü mahalle halkı da bu durumdan çok rahatsızdı. Polislere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

