Madde bağımlısı, arkadaşına kızdı ortalığı ateşe verdi! O anlar kamerada

Hatay'ın Defne ilçesinde çadırda başlayıp, prefabrik ofislere sıçrayan yangın, depremin ilk dönemlerinde madde bağımlısı şahısların yaşadığı ve son dönemlerde atıl durumda olan çadırda çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek sendika tarafından ofis olarak kullanılan prefabrik yapıya sıçradı. Alevlere teslim olan çadır ve prefabrik ofisin yandığını gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı prefabrik ofis ve 2 çadır kullanılamaz hale geldi. Olay yerindeki kamera görüntülerinin izlenmesiyle; geçmiş dönemde aynı çadırda yaşayan şahsın, çadırın içine girip yangın çıkardığı ortaya çıktı. Madde bağımlısı şahsın arkadaşına kızarak çadırı yaktığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.