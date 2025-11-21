Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya, yeni nesil savaş uçağı motorunu görücüye çıkardı

Su-57 ve Su-35S için geliştirilen 177S motoru, yüksek itki ve düşük yakıt tüketimiyle süperseyir kabiliyetini bir üst seviyeye taşıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya, yeni nesil savaş uçağı motorunu görücüye çıkardı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 10:16

Rusya, uzun süredir merakla beklenen 177S turbofan motorunu sonunda gün yüzüne çıkardı. Ülkenin savunma sanayisinin devleri arasında yer alan United Engine Corporation (UEC), Rostec bünyesinde geliştirdiği motoru Dubai Airshow 2025’te sergiledi.

Açıkçası bu tanıtım, hem Rusya’nın Su-57 programı hem de Su-35S’in geleceği açısından dikkat çekici bir hamle olarak görülüyor.

Rusya, yeni nesil savaş uçağı motorunu görücüye çıkardı

YENİ NESİL MOTOR, ESKİ NESİLLE UYUMLU

177S, yıllardır kullanılan AL-31F/FP serisinin evrimi sayılabilecek bir tasarıma sahip. Rusya bu motoru geliştirirken, Su-27 ailesindeki uçaklarla birebir uyumlu bir yapıyı korumuş.

Yani mevcut filonun gövdesinde büyük bir değişikliğe gerek kalmadan bu motora geçiş yapılabiliyor. Bu da maliyetleri ciddi biçimde düşürüyor.

Rusya, yeni nesil savaş uçağı motorunu görücüye çıkardı

Yeni motorun rakamları da etkileyici:

14.500 kgf art yakıcılı itki,

9.000 kgf kuru itki,

1.530 kg ağırlık,

905 mm giriş çapı.

Kağıt üzerinde eski motorla neredeyse aynı gibi görünse de, işin içine girince, yani iç yapıya baktığımızda, tamamen yeni bir neslin geldiği hemen anlaşılıyor.

seyir esnasında 0,67 kg/kgf x saatin altına çekilmiş. Servis ömrü 6.000 saate, bakım aralığı ise 1.500 saate çıkarılmış durumda. Bu değerler, AL-31’in erken sürümlerine göre neredeyse dört kat daha uzun bir kullanım anlamına geliyor.

Rusya, yeni nesil savaş uçağı motorunu görücüye çıkardı

ABD VE ÇİN MOTORLARIYLA KIYASLANDIĞINDA TABLO NE?

Elbette bu tür bir tanıtımda akıllara hemen rakip motorlar geliyor. F-22 Raptor’un F119-PW-100 motoru yaklaşık 15.800 kgf, F-35’in F135-PW-100 motoru ise 19.000 kgf art yakıcılı itki üretiyor.

Çin tarafında J-20 ve J-35 için geliştirilen WS-10 ve WS-15 motorları hâlâ tam anlamıyla olgunlaşmış değil ve 13.500–15.000 kgf bandında değerlendiriliyor.

177S bu güçlerin biraz altında kalsa da, Rusya’nın iddiası farklı: Motorun sunduğu süperseyir, yani art yakıcı kullanmadan yüksek hızda uçabilme kabiliyeti ile itki-ağırlık oranı, uçakların genel performansında oldukça büyük bir sıçrama yaratacak.

Rusya, yeni nesil savaş uçağı motorunu görücüye çıkardı

MANEVRA KABİLİYETİ İÇİN İTKİ VEKTÖRLEME

Motor, itki vektörleme nozullarıyla geliyor. Bu da uçağın düşük hızda, yüksek açıda, hatta stall sonrası bölgede bile agresif manevralar yapabilmesine olanak tanıyor. Aslında Su-57’nin sokak tabiriyle “kobra hareketleri” ve ekstrem dönüşleri biraz da bu teknoloji sayesinde mümkün olacak.
FADEC kontrol sistemi, hidromekanik yedekleme, entegre sağlık izleme ve yeni tasarım blisk fan gibi sistemler motorun hem daha dayanıklı hem de daha güvenilir olmasını sağlıyor. Fanın kuş çarpmasına karşı daha dirençli hale getirildiği de özellikle vurgulanıyor.

Rusya, yeni nesil savaş uçağı motorunu görücüye çıkardı

18–24 AY İÇİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİYOR

UEC, motorun öncelikli kullanım alanlarını da doğruladı:

Su-35S’in yeni versiyonları,

Su-57 Felon,

Geliştirilmekte olan tek motorlu Su-75 Checkmate.

Seri üretimin önümüzdeki 18–24 ay içinde başlaması hedefleniyor. Rus kaynaklarında “Izdeliye 30” olarak geçen motor, Su-57’nin uzun zamandır beklenen ikinci aşama motoru olarak görülüyor.

ETİKETLER
#Yakıt Tüketimi
#Su-57
#Su-35s
#Rusya Savunma Sanayisi
#177s Motoru
#Uec
#İt Processes Ağırlık
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.