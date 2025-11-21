Rusya, yeni nesil savaş uçağı motorunu görücüye çıkardı

Rusya, uzun süredir merakla beklenen 177S turbofan motorunu sonunda gün yüzüne çıkardı. Ülkenin savunma sanayisinin devleri arasında yer alan United Engine Corporation (UEC), Rostec bünyesinde geliştirdiği motoru Dubai Airshow 2025’te sergiledi.

Açıkçası bu tanıtım, hem Rusya’nın Su-57 programı hem de Su-35S’in geleceği açısından dikkat çekici bir hamle olarak görülüyor.

YENİ NESİL MOTOR, ESKİ NESİLLE UYUMLU

177S, yıllardır kullanılan AL-31F/FP serisinin evrimi sayılabilecek bir tasarıma sahip. Rusya bu motoru geliştirirken, Su-27 ailesindeki uçaklarla birebir uyumlu bir yapıyı korumuş.

Yani mevcut filonun gövdesinde büyük bir değişikliğe gerek kalmadan bu motora geçiş yapılabiliyor. Bu da maliyetleri ciddi biçimde düşürüyor.



Yeni motorun rakamları da etkileyici:

14.500 kgf art yakıcılı itki,

9.000 kgf kuru itki,

1.530 kg ağırlık,

905 mm giriş çapı.

Kağıt üzerinde eski motorla neredeyse aynı gibi görünse de, işin içine girince, yani iç yapıya baktığımızda, tamamen yeni bir neslin geldiği hemen anlaşılıyor.

Yakıt tüketimi seyir esnasında 0,67 kg/kgf x saatin altına çekilmiş. Servis ömrü 6.000 saate, bakım aralığı ise 1.500 saate çıkarılmış durumda. Bu değerler, AL-31’in erken sürümlerine göre neredeyse dört kat daha uzun bir kullanım anlamına geliyor.

ABD VE ÇİN MOTORLARIYLA KIYASLANDIĞINDA TABLO NE?

Elbette bu tür bir tanıtımda akıllara hemen rakip motorlar geliyor. F-22 Raptor’un F119-PW-100 motoru yaklaşık 15.800 kgf, F-35’in F135-PW-100 motoru ise 19.000 kgf art yakıcılı itki üretiyor.

Çin tarafında J-20 ve J-35 için geliştirilen WS-10 ve WS-15 motorları hâlâ tam anlamıyla olgunlaşmış değil ve 13.500–15.000 kgf bandında değerlendiriliyor.

177S bu güçlerin biraz altında kalsa da, Rusya’nın iddiası farklı: Motorun sunduğu süperseyir, yani art yakıcı kullanmadan yüksek hızda uçabilme kabiliyeti ile itki-ağırlık oranı, uçakların genel performansında oldukça büyük bir sıçrama yaratacak.

MANEVRA KABİLİYETİ İÇİN İTKİ VEKTÖRLEME

Motor, itki vektörleme nozullarıyla geliyor. Bu da uçağın düşük hızda, yüksek açıda, hatta stall sonrası bölgede bile agresif manevralar yapabilmesine olanak tanıyor. Aslında Su-57’nin sokak tabiriyle “kobra hareketleri” ve ekstrem dönüşleri biraz da bu teknoloji sayesinde mümkün olacak.

FADEC kontrol sistemi, hidromekanik yedekleme, entegre sağlık izleme ve yeni tasarım blisk fan gibi sistemler motorun hem daha dayanıklı hem de daha güvenilir olmasını sağlıyor. Fanın kuş çarpmasına karşı daha dirençli hale getirildiği de özellikle vurgulanıyor.

18–24 AY İÇİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİYOR

UEC, motorun öncelikli kullanım alanlarını da doğruladı:

Su-35S’in yeni versiyonları,

Su-57 Felon,

Geliştirilmekte olan tek motorlu Su-75 Checkmate.

Seri üretimin önümüzdeki 18–24 ay içinde başlaması hedefleniyor. Rus kaynaklarında “Izdeliye 30” olarak geçen motor, Su-57’nin uzun zamandır beklenen ikinci aşama motoru olarak görülüyor.

