Bu otomobillerin fiyatları yarın 500 bin lira artacak: Tarih verilmişti, başlıyor!

22 Eylül 2025’te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışında kalan ülkelerden ithal edilen otomobillere yeni ek gümrük vergileri getirdi. Yeni oranlar 22 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek. Peki bu uygulama hangi marka ve modelleri etkileyecek? Hangi araçlara ne kadar zam bekleniyor? İşte detaylar...
BAZILARINDA ARTIŞ BAZILARINDA AZALIŞ
Yeni gümrük vergisi düzenlemesiyle, Avrupa Birliği ve STA dışındaki ülkelerden ithal edilen otomobillerde fiyatların önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Konvansiyonel, hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli araçlara yüzde 25-30 oranında ilave vergi veya maktu dolar tutarı uygulanacak.
Bu değişiklik özellikle Japonya, Güney Afrika ve Tayland menşeli modellerde ciddi zamlar yaratırken, araç satın almayı planlayan tüketicilerin karar sürecini hızlandırabileceği belirtiliyor. Öte yandan ABD’den ithal araçlarda ise önceki yüksek vergilerin kaldırılması nedeniyle fiyatların düşmesi mümkün görünüyor.
Resmî Gazete’de yayımlanan 33025 sayılı karar, Türkiye’nin otomobil ithalatında yeni bir döneme geçildiğini gösteriyor. Karar kapsamında ABD’den ithal edilen bazı ürünlerde ek mali yükümlülükler kaldırılırken, Çin, Japonya, Güney Afrika ve Tayland gibi AB–STA dışı ülkelerden gelen araçlara yeni ek gümrük vergileri getirildi.
Bu çerçevede uygulanacak yeni mali yükümlülükler şöyle:
Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller:
%25 veya araç başına en az 6.000 dolar
Plug-in hibrit otomobiller (PHEV): %30 veya en az 7.000 dolar
Elektrikli otomobiller: %30 veya en az 8.500 dolar
Ticaret Bakanlığı, düzenlemenin hangisi yüksekse o verginin uygulanacağı şekilde tasarlandığını açıkladı. Böylece düşük fiyatlı araçların maktu tutardan, yüksek segment araçların ise yüzde oranlarından daha fazla etkileneceği belirtiliyor.
ABD'DEN İTHAL ARAÇLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME
2018’den bu yana ABD’den ithal edilen araçlara uygulanan ek mali yükümlülükler şöyleydi İçten yanmalı araçlarda: %60 Elektrikli araçlarda: %50 Yeni karar ile bu oranlar tamamen kaldırıldı ve diğer ülkelere uygulanan standart sisteme geçildi. Böylece Ford’un bazı ithal modelleri ile Tesla gibi ABD üretimi markalar için Türkiye pazarına giriş koşulları daha avantajlı hale geldi. Uzmanlara göre bu değişiklik, özellikle elektrikli araç pazarında rekabeti artırabilir.
ÇİN'DEN GELEN OTOLAR İÇİN AVANTAJLI DÖNEM
Çin’den ithal edilen otomobillere daha önce: İçten yanmalı modellerde %50 Elektrikli araçlarda %40 oranlarında ek vergi uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile tüm içten yanmalı araçlar %25, elektrikli ve plug-in hibrit modeller %30 seviyesine çekildi. Bu nedenle Çinli üreticiler açısından daha düşük vergi yükü söz konusu. Bu da Çin menşeli otomobillerin Türkiye pazarında rekabet avantajını artırabilir.
KİMLER ETKİLENMEYECEK?
Yeni düzenleme, Türkiye’nin dış ticaret yükümlülükleri gereği Avrupa Birliği ve STA imzaladığı ülkeler için geçerli olmayacak.
Bu kapsamda vergiden etkilenmeyecek başlıca markalar:
AB Ülkeleri: Volkswagen, Renault, Peugeot, BMW, Mercedes-Benz, Opel Birleşik Krallık: MINI, Land Rover, Jaguar Güney Kore (STA kapsamında): Hyundai, Kia Diğer STA ülkeleri: İsrail, Fas, Malezya, Katar, BAE Bu markaların Türkiye’deki fiyatlandırmalarında bir değişiklik beklenmiyor.
HANGİ ARAÇLARIN FİYATI NE KADAR ARTACAK?
Kararın en belirgin etkisi, Türkiye’de yaygın olarak tercih edilen Japon markalarında hissedilecek. Vergiler, özellikle SUV ve hibrit modellerde ciddi fiyat artışına yol açabilir. Vergiden etkilenecek başlıca modeller:
Honda: Civic, Jazz, CR-V, HR-V Toyota: Corolla Cross, RAV4, Land Cruiser Prado Nissan: X-Trail Lexus: LBX, NX, RX, LM Subaru: Forester, Crosstrek.
Honda’nın Türkiye’de satışta olan tüm modelleri ithal olduğu için markanın genel fiyat seviyesinde büyük bir artış bekleniyor. Lexus ve Subaru gibi lüks segment üreticilerde de aynı şekilde fiyat artışı kaçınılmaz görünüyor
ARTIŞ NE KADAR OLACAK?
NTV'de yer alan habere göre; Örnekle ilerlemek gerekirse matrahsız fiyatı 1 milyon lira olan bir araca 250 bin lira ek vergi geliyor. 250 bin liranın üzerine yüzde 80 (ya da hangi ÖTV dilimindeyse) Özel Tüketim Vergisi ve bunun da üzerine yüzde 20 Katma Değer Vergisi getiriliyor. Böylece 1 milyon liralık matrahsız aracın fiyatı yüzde 25 ek vergiyle 250 bin lira artarken ÖTV ve KDV eklenince bu tutar toplamda 540 bin liraya yükselebiliyor. (Not: Anlaşılabilmesi için 1 milyon lira üzerinden hesaplanmıştır, araçların matrahları yüksekse vergilendirme oranları da yükseleceği için tutar 540 bin liranın üzerinde gerçekleşebilir.)
NEDEN BÖYLE BİR DÜZENLEMEYE GİDİLDİ?
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin temel amacının: Yerli otomotiv üretimini güçlendirmek, İthalat baskısını azaltmak, Haksız rekabeti engellemek, Cari açığı sınırlamak, Nitelikli istihdamı korumak, olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca dünya genelinde artan korumacılık eğilimlerine dikkat çekilerek Türkiye’nin bu doğrultuda otomotiv politikalarını güncellediği belirtildi.