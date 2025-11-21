Bu otomobillerin fiyatları yarın 500 bin lira artacak: Tarih verilmişti, başlıyor!

ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

NTV'de yer alan habere göre; Örnekle ilerlemek gerekirse matrahsız fiyatı 1 milyon lira olan bir araca 250 bin lira ek vergi geliyor. 250 bin liranın üzerine yüzde 80 (ya da hangi ÖTV dilimindeyse) Özel Tüketim Vergisi ve bunun da üzerine yüzde 20 Katma Değer Vergisi getiriliyor. Böylece 1 milyon liralık matrahsız aracın fiyatı yüzde 25 ek vergiyle 250 bin lira artarken ÖTV ve KDV eklenince bu tutar toplamda 540 bin liraya yükselebiliyor. (Not: Anlaşılabilmesi için 1 milyon lira üzerinden hesaplanmıştır, araçların matrahları yüksekse vergilendirme oranları da yükseleceği için tutar 540 bin liranın üzerinde gerçekleşebilir.)