Ordu Günleri ne zaman, nerede? 2025 etkinlik programı

Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi Fuar etkinlik alanında bu yıl 14. “Ordu Günleri” gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen gün geldi.

ORDU GÜNLERİ NE ZAMAN?

Bu sene Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek olan Ordu Tanıtım Günleri 20 Kasım itibarıyla başladı. Etkinlik 23 Kasım'a kadar devam edecek.

Yapılan açıklama şöyle oldu:

"Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin öncülüğünde, Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) iş birliğiyle düzenlenecek olan 14. “Ordu Günleri” nin amacı; kültürüyle, turizmiyle ve ekonomisiyle kendini hem İstanbul’a hem de tüm Türkiye’ye tanıtıyor. Ordu’nun siyasetçileri, bürokratları, sanatçıları, akademisyenleri, sporcuları, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve halkıyla 20-23 Kasım 2025 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Etkinlik Alanı’nda buluşturmayı amaçlamaktadır."

ORDU GÜNLERİ NEREDE OLACAK 2025?

Ordu Tanıtım Günleri 20-23 Kasım tarihlerinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. Ücretsiz olarak katılabilirsiniz.