Süper Kupa yarı final kura çekimi hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Yarı final maçlarının hangi ilde oynanacağı belli olacak

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşti. Bugün ise yarı final maçlarının hangi stadyumda oynanacağı belli olacak.

SÜPER KUPA YARI FİNAL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleşecek olan kura çekimi sonrası yarı final eşleşmelerinin hangi ilde oynanacağı belli olacak. Kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağı belirtilmezken sonuçların TFF tarafından paylaşılması bekleniyor. Kura çekimi canlı yayın bilgilerinin paylaşılmasının ardından haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇLARI NEREDE OYNANACAK, HANGİ STADYUMDA?

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmişti. Bugün çekilecek olan kura sonrasında eşleşmelerin hangi ilde oynanacağı belli olacak.

SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ İLDE?

Kupada yarı final karşılaşmaları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadı'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü ise Yeni Adana Stadı'nda yapılacak. Organizasyonda final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.