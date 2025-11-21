Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Süper Kupa yarı final kura çekimi hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Yarı final maçlarının hangi ilde oynanacağı belli olacak

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde eşleşmeler belli oldu. Bugün çekilecek olan kura sonrasında yarı final eşleşmelerinin hangi stadyumda oynanacağı belli olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Kupa yarı final kura çekimi hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Yarı final maçlarının hangi ilde oynanacağı belli olacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 09:49

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde - ile - eşleşti. Bugün ise maçlarının hangi stadyumda oynanacağı belli olacak.

SÜPER KUPA YARI FİNAL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleşecek olan sonrası yarı final eşleşmelerinin hangi ilde oynanacağı belli olacak. Kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağı belirtilmezken sonuçların TFF tarafından paylaşılması bekleniyor. Kura çekimi canlı yayın bilgilerinin paylaşılmasının ardından haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

Süper Kupa yarı final kura çekimi hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Yarı final maçlarının hangi ilde oynanacağı belli olacak

SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇLARI NEREDE OYNANACAK, HANGİ STADYUMDA?

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmişti. Bugün çekilecek olan kura sonrasında eşleşmelerin hangi ilde oynanacağı belli olacak.

Süper Kupa yarı final kura çekimi hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Yarı final maçlarının hangi ilde oynanacağı belli olacak

SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ İLDE?

Kupada yarı final karşılaşmaları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadı'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü ise Yeni Adana Stadı'nda yapılacak. Organizasyonda final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Dursun Özbek açıkladı
ETİKETLER
#galatasaray
#trabzonspor
#samsunspor
#yarı final
#kura çekimi
#türkcell süper kupa
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.