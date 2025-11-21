Menü Kapat
Spor
Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Nijerya milli takımında sakatlık geçiren Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak konusu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıldız futbolcunun sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray'ın ligde ve Avrupa'daki en önemli gol silahı Victor Osimhen'den gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Nijeryalı golcü, milli takımda geçirdiği sakatlık nedeniyle kulübenin yolunu tutmuştu.

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Sarı kırmızıların ligde bu hafta sonu sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçını kaçıracak olan yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor.

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT 'da katıldığı programda Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"TRANSFERDEN KÂRLI ÇIKTIK"

Osimhen transferini gerçekleştirerek kârda olduklarını söyleyen Dursun Özbek, "30-40 milyon Euro seviyesinde Galatasaray'da oynayacağını düşündüğümüz santrfor transfer edebilirdik. Şimdi Osimhen'i tanıyoruz. Bildiğimiz bir oyuncu. Ancak 30-40 milyon Euro seviyesinde alacağımız oyuncu için net bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla aradaki farka bakmaksızın Osimhen'i transfer ederek Galatasaray'ı kârlı çıkardık." ifadelerini kullandı.

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Golcü oyuncunun 75 milyon Euro'luk bonservis ücretini kendi yönetimi döneminde ödeyeceklerini söyleyen Başkan Özbek, "Bizden sonraki yönetime borç bırakmadık." dedi.

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Dursun Özbek açıkladı

"ÇOCUKLARI GALATASARAYLI YAPTI"

Özbek ayrıca Osimhen'in çocukları Galatasaraylı yapmak için de önemli bir rol oynadığını söyleyerek "Icardi ile başladı bu sevgi. Belli bir kesimi, çocukları Galatasaraylı yaptı. Osimhen sevgisi de aynı şekilde." diye konuştu.

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Dursun Özbek açıkladı

OSIMHEN DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağına ilişkin de açıklama yapan Dursun Özbek, "Osimhen'in tahminen 2 hafta iyileşme dönemi olacak. Bütün çabamız Fenerbahçe maçına yetişmesi. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor." mesajını verdi.

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray, Victor Osimhen'in MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini duyurmuştu.

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Dursun Özbek açıkladı

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

