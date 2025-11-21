Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray'ın ligde ve Avrupa'daki en önemli gol silahı Victor Osimhen'den gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Nijeryalı golcü, milli takımda geçirdiği sakatlık nedeniyle kulübenin yolunu tutmuştu.

Sarı kırmızıların ligde bu hafta sonu sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçını kaçıracak olan yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da katıldığı programda Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"TRANSFERDEN KÂRLI ÇIKTIK"

Osimhen transferini gerçekleştirerek kârda olduklarını söyleyen Dursun Özbek, "30-40 milyon Euro seviyesinde Galatasaray'da oynayacağını düşündüğümüz santrfor transfer edebilirdik. Şimdi Osimhen'i tanıyoruz. Bildiğimiz bir oyuncu. Ancak 30-40 milyon Euro seviyesinde alacağımız oyuncu için net bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla aradaki farka bakmaksızın Osimhen'i transfer ederek Galatasaray'ı kârlı çıkardık." ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncunun 75 milyon Euro'luk bonservis ücretini kendi yönetimi döneminde ödeyeceklerini söyleyen Başkan Özbek, "Bizden sonraki yönetime borç bırakmadık." dedi.

"ÇOCUKLARI GALATASARAYLI YAPTI"

Özbek ayrıca Osimhen'in çocukları Galatasaraylı yapmak için de önemli bir rol oynadığını söyleyerek "Icardi ile başladı bu sevgi. Belli bir kesimi, çocukları Galatasaraylı yaptı. Osimhen sevgisi de aynı şekilde." diye konuştu.

OSIMHEN DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağına ilişkin de açıklama yapan Dursun Özbek, "Osimhen'in tahminen 2 hafta iyileşme dönemi olacak. Bütün çabamız Fenerbahçe maçına yetişmesi. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor." mesajını verdi.

Galatasaray, Victor Osimhen'in MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini duyurmuştu.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak.