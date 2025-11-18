Victor Osimhen'den sakatlık açıklaması!

Kategoriler
Galatasaraylı taraftarlara Victor Osimhen'den müjde geldi. Nijerya Milli Takımı için oynarken sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Osimhen, sürecin sanıldığı gibi kötü olmadığını söyledi.
Nijerya'nın Dünya Kupası elemeleri play-off final maçında Demokratik Kongo'ya elendiği maçta sakatlanan Victor Osimhen, İstanbul'a geldi. Esasen ise yıldız oyuncu uçaktan iner inmez konuştu ve "Durumum çok ciddi değil." dedi.
Galatasaray, sakatlık sürecindeki Victor Osimhen için bilgilendirme yapmış ve MR çekileceğini açıklamıştı.