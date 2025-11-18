Menü Kapat
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Victor Osimhen detayı dikkat çekti!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcular için bilgilendirme yapıldı. Sarı kırmızılılar, 5 oyuncu hakkındaki gidişatı açıkladı.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Victor Osimhen detayı dikkat çekti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 20:14

Galatasaray; İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in son durumunu duyurdu. Halihazırda Fenerbahçe derbisini planlamaya başlayan teknik ekip, yıldız isimlere özellikle odaklanmaya başladı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1990794045900324876?s=20

GALATASARAY'DAN SAKATLIK SÜREÇLERİYLE İLGİLİ DUYURU

"Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı.

Sol alt arka adalesinde orta derecede (Grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu’nun tedavisine devam edildi.

Milli takımlarından bugün dönecek olan Kaan Ayhan ve Victor Osimhen’in durumları, yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır."

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Victor Osimhen detayı dikkat çekti!

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN MÜJDE

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yıldız futbolcu, "Sonunda takım antrenmanına geri döndüm!" diyerek taraftarlara müjde verdi.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Victor Osimhen detayı dikkat çekti!

Sıkça Sorulan Sorular

VICTOR OSIMHEN'E NE OLMUŞTU?
Yıldız golcü, ülkesi Nijerya adına oynarken sakatlanmış ve sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.
#Spor
#Spor
