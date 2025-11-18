Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Victor Osimhen detayı dikkat çekti!

Kategoriler
Galatasaray; İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in son durumunu duyurdu. Halihazırda Fenerbahçe derbisini planlamaya başlayan teknik ekip, yıldız isimlere özellikle odaklanmaya başladı.
https://x.com/GalatasaraySK/status/1990794045900324876?s=20
"Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı.
Sol alt arka adalesinde orta derecede (Grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu’nun tedavisine devam edildi.
Milli takımlarından bugün dönecek olan Kaan Ayhan ve Victor Osimhen’in durumları, yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır."
Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yıldız futbolcu, "Sonunda takım antrenmanına geri döndüm!" diyerek taraftarlara müjde verdi.