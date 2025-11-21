Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan 'TUR' uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı. Erdoğan beraberinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkili heyet ile Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.

