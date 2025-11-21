Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

‘Benim firmam zengin, cezamızı öderiz’ deyip ahkam kesmişti, bedeli ağır oldu!

Hatay'da yolun ortasına beton döktükleri esnada ‘Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz’ sözlerini ifaden şahısların söyledikleri hayrete düşürmüştü. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, firmanın faaliyetlerinin durdurulduğunu ve en yüksek sınırdan cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde yaşanan olayda, sokak üzerinde duran mikserden yolun ortasına beton döküldü. Mikserden yolun ortasına beton döküldüğünü fark eden Fahri Cihan Kaymakçı, mikser sürücüsüne tepki göstermişti.

‘Benim firmam zengin, cezamızı öderiz’ deyip ahkam kesmişti, bedeli ağır oldu!

Kaymakçı'nın cep telefonuyla da kayıt altına aldığı olayda firma çalışanları, "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz" sözleriyle vatandaşların tepkisini çekti. Görüntüler üzerine Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Hatay Büyükşehir Başkanı Mehmet Öntürk, beton firmasının faaliyeti durdurulurken en üst sınırdan kesildiğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı.

‘Benim firmam zengin, cezamızı öderiz’ deyip ahkam kesmişti, bedeli ağır oldu!

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Başkan Öntürk sosyal medyada yaptığı açıklamada, ‘Kimse Hatay’dan büyük değil. Firmanın faaliyeti durduruldu. Kanunların elverdiği en üst sınırdan ceza kesildi. Denetimlerimiz sürüyor. Bu şehirde başıboşluğa müsaade yok. Herkes hesabını ona göre yapsın’ sözlerine yer verdi.

‘Benim firmam zengin, cezamızı öderiz’ deyip ahkam kesmişti, bedeli ağır oldu!

"BELEDİYE BAŞKANIMIZ, HATAY HALKININ SAHİPSİZ OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"

Fahri Cihan Kaymakçı, Başkan Öntrük’ün ve Hatay Valiliği’nin duyarlılığından ötürü teşekkür ederek "Akşam vakti çiftlikten eve geçecektim. Mikserin yola beton döktüğü video görünüyor. Mikserin yola beton boşalttığını gördüm. İlk başta kameraya çektiğinde mikseri çekerler diye düşündüm. Mikser sürücüsü değil, operatör olan dedi ki, ‘Benim firmam zengin, ceza öderiz ve gideriz’ dedi. Bu haber yayınlandıktan sonra Sayın Valimiz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hatay halkının sahipsiz olmadığını bir kez daha göstermiştir. İlgilerinden dolayı teşekkür ederim. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla firmanın faaliyetlerini durdurduğunu ve idari para cezasının uygulandığını söylediler" ifadelerini kullandı.

‘Benim firmam zengin, cezamızı öderiz’ deyip ahkam kesmişti, bedeli ağır oldu!
ETİKETLER
#ceza
#kaza
#hatay
#belediye
#Beton Dökme
#Vatandaş Tepkisi
#Gündem
