Meksika'da Z kuşağı sokağa döküldü! Sadece iki talepleri var

Meksika'nın başkenti Meksiko'da 16 Kasım 2025 tarihinde askeri geçit töreni sırasında bir araya gelen binlerce kişi, hükümetin güvenlik politikasını protesto etti.

Meksika Devrimi'nin yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen askeri geçit töreniyle aynı saatlerde yapılan gösteride protestocular, şehrin en bilinen simgelerinden biri olan Bağımsızlık Anıtı'nda toplanarak törenin gerçekleştirildiği Zocalo Meydanı'na doğru yürüdü.

Protestocular, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum yönetimiden hesap verebilirlik ve adalet talep etti.

Zincir ve cop taşıyan maskeli kişileri gözaltına alan güvenlik güçleri, geçit töreni sürerken protestocuların ana meydana girişini engelledi.

SHEINBAUM, SİYASİ BİR OLUŞUM OLARAK NİTELEMİŞTİ

Meksika'nın başkenti Meksiko'da 16 Kasım'daki protesto sırasında olaylar çıkmış, 100'ü polis olmak üzere 120 kişi yaralanmış ve 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, "Z Kuşağı" protestolarının arkasında muhalefetin olduğunu savunmuş ve hareketi siyasi amaç taşıyan oluşum olarak nitelemişti.