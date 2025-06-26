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 | Bengü Sarıkuş

Bulgaristan'da sert protesto: Euro'ya geçiş kabul edilmiyor

Bulgaristan’da göstericiler 2007 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa Birliği (AB) aleyhine slogan atarak ulusal para birimi levadan vazgeçilmemesi için çağrıda bulundu ve polisle karşı karşıya geldi.

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Bulgaristan'da sert protesto: Euro'ya geçiş kabul edilmiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 17:21

Bulgaristan’ın parasal sisteminde 1 Ocak 2026’ya planlanan Euro'ya geçiş, başkent Sofya’da protesto edildi. 240 üyeli parlamentonun 10 milletvekiliyle en küçük grubu olan popülist “Veliçie” (Yücelik) Partisinin inisiyatifindeki göstericiler, Sofya’da Avrupa Parlamentosu (AP) Temsilciliği önünde toplandı.

Bulgaristan'da sert protesto: Euro'ya geçiş kabul edilmiyor

Göstericiler, Bulgaristan’ın 2007 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa Birliği (AB) aleyhine slogan atarak ulusal para birimi levadan vazgeçilmemesi için çağrıda bulundu. Polis, geniş güvenlik önlemleri alarak AP Temsilciliği binası önünde güvenlik kordonu oluşturdu. Parlamentoda grubu olan Rusya yanlısı “Vızrajdane” (Yeniden Doğuş) Partisinin yandaşları da şubatta Euro'ya karşı düzenledikleri protesto sırasında binaya kırmızı boya atmıştı. Bulgaristan, Euro bölgesine katılma girişimlerinde son kilit koşulu olan yıllık enflasyonunu yüzde 3’ün altına düşürmüştü.

Bulgaristan'da sert protesto: Euro'ya geçiş kabul edilmiyor

AP'NİN 8 TEMMUZ'DA ONAYLAMASI BEKLENİYOR

AP’nin Bulgaristan’ın levadan Euro'ya geçişi için ortak raporunu 8 Temmuz’da onaylaması bekleniyor. Başbakan Rosen Jelyazkov, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel’de basına yaptığı açıklamada, “Avrupa liderleri, Euro bölgesi için bize destek olacaklarına dair güvence verdiler” dedi. Ülkedeki tüm kasa fişleri ve diğer mali evraklarda geçen fiyatlar, 8 Ağustos'tan itibaren hem leva hem de Euro olarak gösterilecek.

Bulgaristan'da sert protesto: Euro'ya geçiş kabul edilmiyor

Bulgaristan’ın Euro'ya geçişinin ardından Ocak 2026’da bir ay boyunca hem leva hem de Euro para birimleri geçerli olacak. Vatandaşlar, 1 Şubat 2026’dan itibaren ellerindeki levaları ücretsiz olarak ve istedikleri miktarda sabit kurdan Euro'ya çevirebilecekler.

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#Euro/tl
#bulgaristan euro
#leva bulgaristan
#Ekonomi
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