19°
Galatasaray sakatlar ve cezalılar! Galatasaray Gençlerbirliği maçında kimler yok, eksik?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftası kapsamında Gençlerbirliği ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleye sayılı günler kala Galatasaray sakatlar ve cezalı olan oyuncular gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Gençlerbirliği maçında kimler yok, eksik sorularının cevapları araştırılıyor.

Galatasaray sakatlar ve cezalılar! Galatasaray Gençlerbirliği maçında kimler yok, eksik?
Milli ara dönüşü 'da problemleri devam ediyor. 'in sakatlığının ardından 'ın da sakatlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamaların ardından taraftarlar tarafından Galatasaray sakatlar ve cezalılar araştırılmaya başlandı.

Galatasaray sakatlar ve cezalılar! Galatasaray Gençlerbirliği maçında kimler yok, eksik?

GALATASARAY SAKATLAR VE CEZALILAR

Galatasaray'da güncel olarak , Berkan Kutlu, Victor Osimhen, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı bulunuyor. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise hak mahrumiyeti cezalarından dolayı cezalı durumdalar.

Galatasaray sakatlar ve cezalılar! Galatasaray Gençlerbirliği maçında kimler yok, eksik?

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KİMLER EKSİK, YOK?

Süper Lig'in 13. haftası kapsamında 22 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray - maçında Victor Osimhen, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Barış Alper Yılmaz'ın ise Gençlerbirliği maçındaki durumu son antrenmanın ardından karar verilecek. Gençlerbirliği maçında sakatlık yaşayan oyuncuların yanı sıra Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise cezaları nedeniyle oynayamayacaklar.

Galatasaray sakatlar ve cezalılar! Galatasaray Gençlerbirliği maçında kimler yok, eksik?

VİCTOR OSİMHEN GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA NEDEN YOK?

Victor Osimhen, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde ülkesi Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

İstanbul'a dönmesinin ardından Nijeryalı yıldızın kontrolleri yapıldı. Yapılan incelemelerde sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Osimhen tespit edilen sakatlığı nedeniyle Galatasaray - Gençlerbirliği maçında oynamayacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki durumu ise ilerleyen günlerde belli olacak.

