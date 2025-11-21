Menü Kapat
19°
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Kanarya stoper, orta saha ve golcü transferleri için hedefleri belirledi. İşte o isimler ve detaylar...

Şampiyonluk hasreti on yılı aşan Fenerbahçe, Ali Koç döneminin bitmesiyle kendine geldi. Ali Koç'un giderayak dümene geçirdiği Domenico Tedesco, yeni başkan Sadettin Saran ile omuz omuza vererek sarı-lacivertlileri kanatlandırdı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Tedesco, Jose Mourinho ile dibe vuran futbolcuları canlandırırken, takıma kalkan olan Sadettin Saran ve ekibi de camiayı kenetledi ve takım her geçen gün biraz daha iyiye gitti. Geldiği günden beri detaylı analizler yapan Domenico Tedesco, yola devam etmek istediği oyuncuları, yolları ayıracağı isimleri ve transfer ihtiyaçlarını yönetimle paylaştı. Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cenk, Tosun, Becao ve Anderson Talisca hocanın üzerini çizliği oyuncular oldu. Yönetim; golcü, sekiz numara, sol bek ve stoper için temasları yoğunlaştırdı. Tedesco, kafasında hazır iki takım kuracak.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

FRED İÇİN İPTAL KARARI

Fenerbahçe, bir yıldız futbolcusunu daha geri kazanmayı başardı. Geçen sezonların başarılı ismi Fred, bu sezonki görüntüsüyle umut vermiyordu. Teknik direktör Domenico Tedesco da göreve başladıktan sonra Sambacı'yı kulübeye hapsetmişti. İsmail Yüksek'in kart cezalısı olmasının ardından Kayseri maçında formayı kapan Fred, futboluyla eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi. Domenico Tedesco, devre arasında gönderilecek isimler arasında yer alan Fred için "Kalsın" raporunu verdi.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Brezilyalı futbolcu, İtalyan teknik adamın önemli hamle oyuncularının arasında yer alacak. Fred'in milli ara dönüşü Rize maçında da süre alması bekleniyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 18 maçta süre bulan Fred, 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

SZYMANSKI'DEN KÖTÜ HABER

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Polonya, Hollanda'yı konuk etti. Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, maçta sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, müsabakaya ilk 11'de başladı. Szymanski, maçın henüz 14'üncü dakikasında sakatlandı. Yıldız oyuncu, oyuna devam edemedi ve kenara geldi. Szymanski'nin yerine Bartosz Kapustka oyuna dahil oldu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 948 dakika süre alan Sebastian Szymanski, 2 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

RUDIGER PLANI DEVREDE

Trendyol Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak lider Galatasaray ile puan farkını 1'e kadar indiren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirerek şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Tedesco yönetiminde üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Fenerbahçe, transferde önemli isimlerin peşinde Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin satışı gündeme geldi. Fenerbahçe, Hollandalı savunma oyuncusuyla yollarını ayırırsa Real Madrid'in 32 yaşındaki Alman yıldızı Antoino Rüdiger ile temasa geçecek.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

HEDEFTEKİ GOLCÜ PARROTT

Bekleneni veremeyen En Nesyri ile yollarını ayırmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler, Jhon Duran'ın da kiralık olduğunu göz önünde bulundurup, kaliteli bir santrfor takviyesi yapacak. Lewandowski'nin adı ön planda olsa da Kanarya'nın asıl hedefi AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott. Fenerbahçe, Hollanda ekibiyle pazarlıklara başlarken, kapı 25 milyon Euro'dan açıldı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Görüşmeler devam ederken, sarı-lacivertli ekibin kendisiyle ilgilendiğini duyan İrlandalı golcü, Portekiz karşısında şov yaptı. Başarılı futboluyla dikkat çeken Parrott, maçta 68 dakika sahada kaldı ve 2 gol atıp, galibiyeti getirdi. Ardından Macaristan maçında hat-trick ile play-offların kapısını açtı. Yıldız futbolcu adeta Fenerbahçe'ye, "Elini çabuk tut" mesajı gönderdi.

Parrott'un kısa süreli Tottenham macerası İngiltere kapısını kapatıyor. İspanyol ve Fransızlar da yüksek bonservis ödemek istemiyor. Suudi Arabistan da bir seçenek ancak yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye daha sıcak bakıyor.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

8 NUMARAYA BIDON

Devre arasında orta saha takviyesi yapacak olan Fenerbahçe, gözünü Brezilya'ya çevirdi. Kanarya, Corinthians forması giyen Breno Bidon'u yeniden gündemine aldı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Brezilya'da geleceğin yıldızı olarak gösterilen 20 yaşındaki orta saha için 15 milyon euro gözden çıkarıldı. Bu sezon 29 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Bidon da Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etmiş durumda.

