Kars eksi 13’ü gördü: Araç camları buz tuttu

Kars’ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları, kışın çetin yüzünü erken gösterdi. Sabah erken saatlerde termometrelerin sıfırın altında 13 dereceyi gördü.

Sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarında oluşan buz tabakasıyla karşılaştı. Vatandaşlar araçlarını ısıtmak için çalıştırırken, dakikalarca da araçlarının buz tutan camlarını temizledi.