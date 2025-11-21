Yeni halka arz var mı? 2025 halka arz takvimi ve taslak hisseler

Halka arzları yakından takip edenler bu hafta halka arz olacak şirketleri araştırmaya başladı.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI KASIM 2025?

Bu haftanın halka arz listesi henüz netleşmezken taslak şirketler şöyle:

Reis Makina Tic. ve San. A.Ş.

TIMUR

(nef) Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.

Çimstone İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

GLMND

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

Point Solar Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.

Özel İskenderun Gelişim Hastanesi San. ve Tic. A.Ş.

TV8TV

Tv8 Tv Yayıncılık A.Ş.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayii Tic. A.Ş.

Koç Bakır Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Innovance Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Beşler Makarna Un İrmik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi A.Ş.

Dağ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İstinyepark İstanbul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık A.Ş.

Zms Demir Kömür Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.

Mar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ic Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.

Selectum Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Taksim Holding A.Ş.

Mpg Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İdç Liman İşletmeleri A.Ş.

Gümüşoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.