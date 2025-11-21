Araç almak isteyenler dikkat! Sektör uzmanı otomobil almak için tarih verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Araç almak için en uygun zamanı bekleyen yatırımcılar için cevap sektör uzmanından geldi. Otomobil almak için en uygun zaman hakkında tarih veren Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, "Vatandaşlar yıl olarak kasım ve aralık ayında araç alabilirler. Sıfır araçlarda kampanyalar olduğu için ikinci el araçlara da yansıması oluyor. Kasım ve aralık ayı tam araç alma zamanıdır" dedi.
Araç alacaklara çağrıda bulunan Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, yıl sonunda araçlarda yüzde 5 oranında düşüş yaşandığını belirterek, "Kasım ve aralık ayları araç almanın tam zamanı" dedi.
Vatandaşların araçlarını artık yatırım olarak değil ihtiyaçtan dolayı aldığını belirten Yıldırım, "Çok şükür satış problemimiz yok. Araç piyasası 500 bin ile 1 milyon arasında bulunan araçların satışı hızlı gerçekleşiyor. Yüksek seğmen araçlar biraz daha ağır satılıyor. Şu an da bütçeye göre araçlar satıyoruz. İhtiyacı olan araç alıyor. İhtiyacı olmayanlar araç bakmıyor. Vatandaşlar yıl olarak kasım ve aralık ayında araç alabilirler. Sıfır araçlarda kampanyalar olduğu için ikinci el araçlara da yansıması oluyor. Kasım ve aralık ayı tam araç alma zamanıdır. Sıfır araçlarda kampanya olduğu zaman bu ikinci ele de yansıyor. İhtiyacı olan aracını alabilir." dedi. Peki en uygun taşıt kredisi nasıl alınır? İşte 400 bin lira araç kredisi ve 36 ay vade seçeneğiyle kredi veren bankalar...
Kâr Payı Oranı: %3,02
Aylık Taksit: 20.938,48 TL
Toplam Ödeme: 753.805 TL
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 21.052,33 TL
Toplam Ödeme: 759.883 TL
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 21.242,72 TL
Toplam Ödeme: 767.037 TL
Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 21.433,89 TL
Toplam Ödeme: 773.620 TL
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 22.012,04 TL
Toplam Ödeme: 794.433 TL
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 22.362,22 TL
Toplam Ödeme: 807.039 TL
Kâr Payı Oranı: %3,53
Aylık Taksit: 22.911,78 TL
Toplam Ödeme: 826.824 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL
Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL
Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 28.789,22 TL
Toplam Ödeme: 1.038.411 TL
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL