Araç almak isteyenler dikkat! Sektör uzmanı otomobil almak için tarih verdi

Vatandaşların araçlarını artık yatırım olarak değil ihtiyaçtan dolayı aldığını belirten Yıldırım, "Çok şükür satış problemimiz yok. Araç piyasası 500 bin ile 1 milyon arasında bulunan araçların satışı hızlı gerçekleşiyor. Yüksek seğmen araçlar biraz daha ağır satılıyor. Şu an da bütçeye göre araçlar satıyoruz. İhtiyacı olan araç alıyor. İhtiyacı olmayanlar araç bakmıyor. Vatandaşlar yıl olarak kasım ve aralık ayında araç alabilirler. Sıfır araçlarda kampanyalar olduğu için ikinci el araçlara da yansıması oluyor. Kasım ve aralık ayı tam araç alma zamanıdır. Sıfır araçlarda kampanya olduğu zaman bu ikinci ele de yansıyor. İhtiyacı olan aracını alabilir." dedi. Peki en uygun taşıt kredisi nasıl alınır? İşte 400 bin lira araç kredisi ve 36 ay vade seçeneğiyle kredi veren bankalar...

