Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Araç almak isteyenler dikkat! Sektör uzmanı otomobil almak için tarih verdi

Kasım 21, 2025 10:47
1
otomobil araç

Araç almak için en uygun zamanı bekleyen yatırımcılar için cevap sektör uzmanından geldi. Otomobil almak için en uygun zaman hakkında tarih veren Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, "Vatandaşlar yıl olarak kasım ve aralık ayında araç alabilirler. Sıfır araçlarda kampanyalar olduğu için ikinci el araçlara da yansıması oluyor. Kasım ve aralık ayı tam araç alma zamanıdır" dedi.

2
otomobil alacaklar

Araç alacaklara çağrıda bulunan Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, yıl sonunda araçlarda yüzde 5 oranında düşüş yaşandığını belirterek, "Kasım ve aralık ayları araç almanın tam zamanı" dedi.

3
taşıt kredisi

 Vatandaşların araçlarını artık yatırım olarak değil ihtiyaçtan dolayı aldığını belirten Yıldırım, "Çok şükür satış problemimiz yok. Araç piyasası 500 bin ile 1 milyon arasında bulunan araçların satışı hızlı gerçekleşiyor. Yüksek seğmen araçlar biraz daha ağır satılıyor. Şu an da bütçeye göre araçlar satıyoruz. İhtiyacı olan araç alıyor. İhtiyacı olmayanlar araç bakmıyor. Vatandaşlar yıl olarak kasım ve aralık ayında araç alabilirler. Sıfır araçlarda kampanyalar olduğu için ikinci el araçlara da yansıması oluyor. Kasım ve aralık ayı tam araç alma zamanıdır. Sıfır araçlarda kampanya olduğu zaman bu ikinci ele de yansıyor. İhtiyacı olan aracını alabilir." dedi. Peki en uygun taşıt kredisi nasıl alınır?  İşte 400 bin lira araç kredisi ve 36 ay vade seçeneğiyle kredi veren bankalar...
 

4
Albaraka Türk – Araç Finansmanı

ALBARAKA TÜRK – ARAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,02

Aylık Taksit: 20.938,48 TL

Toplam Ödeme: 753.805 TL
 

5
taşıt kredisi

GARANTİ BBVA – TAŞIT KREDİSİ (2. EL)

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 21.052,33 TL

Toplam Ödeme: 759.883 TL
 

6
Kuveyttürk

KUVEYT TÜRK – ARAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 21.242,72 TL

Toplam Ödeme: 767.037 TL
 

7
Vakıf Katılım – 3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı

VAKIF KATILIM – 3 AY ERTELEMELİ TAŞIT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 21.433,89 TL

Toplam Ödeme: 773.620 TL
 

8
İş Bankası – Taşıt Kredisi

İŞ BANKASI – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 22.012,04 TL

Toplam Ödeme: 794.433 TL
 

9
TEB – Taşıt Kredisi

TEB – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 22.362,22 TL

Toplam Ödeme: 807.039 TL
 

10
Türkiye Finans – Taşıt Finansmanı

TÜRKİYE FİNANS – TAŞIT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,53

Aylık Taksit: 22.911,78 TL

Toplam Ödeme: 826.824 TL
 

11
ALTERNATİF BANK – TAŞIT KREDİSİ (2. EL)

ALTERNATİF BANK – TAŞIT KREDİSİ (2. EL)

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 22.754,17 TL

Toplam Ödeme: 821.150 TL
 

12
Ziraat Katılım – Taşıt Finansmanı

ZİRAAT KATILIM – TAŞIT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 22.754,17 TL

Toplam Ödeme: 821.150 TL
 

13
Şekerbank – Taşıt Kredisi

ŞEKERBANK – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 22.793,53 TL

Toplam Ödeme: 822.567 TL
 

14
Ziraat Bankası – Taşıt Kredisi

ZİRAAT BANKASI – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 28.101,55 TL

Toplam Ödeme: 1.013.655 TL
 

15
Anadolubank – Taşıt Kredisi

ANADOLUBANK – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,82

Aylık Taksit: 28.230,03 TL

Toplam Ödeme: 1.018.281 TL

16
Halkbank – Taşıt Kredisi (2. El)

HALKBANK – TAŞIT KREDİSİ (2. EL)

Faiz Oranı: %4,95

Aylık Taksit: 28.789,22 TL

Toplam Ödeme: 1.038.411 TL
 

17
ICBC Turkey – Taşıt Kredisi

ICBC TURKEY – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %6,00

Aylık Taksit: 33.438,58 TL

Toplam Ödeme: 1.205.788 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.