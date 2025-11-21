Bitcoin kritik eşikte: Paralar buharlaştı! Yatırımlar neredeyse yok oldu

Kategoriler
Bitcoin’in 87 bin doların altına düşmesiyle kripto piyasası sert bir darbe aldı. Bir ayı aşan düşüş trendi, yatırımcıların tedirginliğini giderek artırıyor. İşte rakamlar ve düşüş eğrisindeki tüm detaylar...
Kripto para piyasasında satış baskısı iyice derinleşti. Piyasanın lokomotifi Bitcoin, yüzde 4’ü aşan geri çekilmeyle nisan ayından bu yana ilk kez 87 bin doların altını gördü. Bu son dalga, zaten zayıf olan alıcı iştahını daha da azaltmış durumda.
Aslında tablo bir süredir kötüye gidiyordu. Bir ayı geride bırakan düşüş trendi, bugünlerde neredeyse kendi kendini besleyen bir döngüye dönüştü.
KRİPTOCA 1 TRİLYON DOLARLIK DEĞER BUHARLAŞTI
Son gerilemeyle birlikte kripto piyasasından 1 trilyon dolardan fazla değer silindi. Yani sadece birkaç haftada, piyasanın önemli bir kısmı adeta yok oldu.
Yılın ilk dönemindeki güçlü rüzgârın aniden kesilmesi, fiyatların küçük hacimli işlemlere bile hassas hale gelmesine yol açıyor.
BÜYÜK YATIRIMCILARIN SERT SATIŞLARI
CoinShares araştırma direktörü James Butterfill’e göre, tabloyu ağırlaştıran bir diğer unsur da büyük yatırımcıların yüksek hacimli satışları. Bu yatırımcıların, kripto piyasasının “dört yıllık döngü” anlatısına fazla bel bağlaması, satışların arka arkaya gelmesine neden oluyor.
Butterfill, eylülden bu yana 20 milyar doların üzerinde çıkış olduğunu vurgulayarak şunları söylüyor:
“Bu döngü yaklaşımını temelde doğru bulmuyoruz ama büyük yatırımcıların agresif satışları, anlatıyı neredeyse kendi kendine gerçekleşen bir kehanete dönüştürdü.”
WALL STREET’TEKİ OYNAKLIK KRİPTOYU DAHA DA SAVURUYOR
Nvidia’nın güçlü bilançosunun bir süreliğine yarattığı yapay zeka coşkusu da uzun sürmedi. Yüksek değerlemelere yönelik soru işaretleri ve Fed’in aralık ayında faiz indirip indirmeyeceğine dair belirsizlik, hisse senedi piyasalarını dalgalı bir yapıya soktu.
Kripto tarafında ise durum biraz daha karmaşık: Kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi, bireysel yatırımcı ilgisinin zayıflaması ve azalan likidite birleşince piyasa adeta sıkışıp kaldı.
GÖZLER 85 BİN DOLARLIK OPSİYON SEVİYESİNDE
Bitcoin’deki geri çekilme, opsiyon yatırımcılarını 85 bin dolar seviyesine odaklamış durumda. Coinbase’e bağlı Deribit’in verilerine göre en yoğun talep, 85 bin dolar için koruma amaçlı alım opsiyonlarında toplanıyor. Hemen ardından 82 bin dolar geliyor.
Bu da yatırımcıların daha aşağı seviyelere karşı henüz kendini tam güvene almadığını gösteriyor.
LİKİDİTE HÂLÂ TOPARLANMIŞ DEĞİL
Ekim ayında tek seansta 19 milyar doların üzerinde kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesiyle başlayan likidite sorunu hâlâ tam anlamıyla düzelmiş değil.
Emir defterlerinde oluşan boşluklar, fiyatların küçük hareketlerde bile sert şekilde savrulmasına yol açıyor. Piyasa, bu nedenle en ufak dalgada bile ciddi oynaklık üretebilecek kırılgan bir yapıya sahip.