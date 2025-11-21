Bitcoin kritik eşikte: Paralar buharlaştı! Yatırımlar neredeyse yok oldu

Kripto para piyasasında satış baskısı iyice derinleşti. Piyasanın lokomotifi Bitcoin, yüzde 4’ü aşan geri çekilmeyle nisan ayından bu yana ilk kez 87 bin doların altını gördü. Bu son dalga, zaten zayıf olan alıcı iştahını daha da azaltmış durumda.

Aslında tablo bir süredir kötüye gidiyordu. Bir ayı geride bırakan düşüş trendi, bugünlerde neredeyse kendi kendini besleyen bir döngüye dönüştü.