19°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Kahveden zehirlenen kız öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Beyoğlu'nda yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı iddia edilen kahveyi içen müşterinin zehirlenmesine ilişkin soruşturma devam ederken kahveden zehirlenen kızın sağlık durumu da merak edildi.

Kahveden zehirlenen kız öldü mü, sağlık durumu nasıl?
Ülkemizde son günlerde yaşanan vakalarından biri de Beyoğlu'nda meydana geldi.

KAHVEDEN ZEHİRLENEN KIZ ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz gün yaşanan olay sonrasında gözler kahveden zehirlenen genç kızın durumuna çevrildi. İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, geçtiğimiz günlerde "Burada ön tetkikleri tamamlanmış ve endoskopi işlemi gerçekleştirilmiştir. Burada yapılan endoskopide hastada mide ve özofagusta hiperemi saptanmıştır. İşlem sonrası solunum yolundaki ödem nedeniyle hasta entübe edilerek yoğun bakımda takibe alınmıştır. Hastamızın bugün genel durumu iyiye gitmekte olup, solunum desteğinden ayrılmış durumda yoğun bakımda takip ve tedavisi devam etmektedir." ifadelerini kullanarak sağlık durumunu paylaşmıştı.

Kahveden zehirlenen kız öldü mü, sağlık durumu nasıl?

KAHVEDEN ZEHİRLENEN KIZ İYİLEŞTİ Mİ?

E.Ö'nün (52) kızlarının işlettiği kafede şişelere deterjan koyduğu, A.Ö.T'nin içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı belirlenmişti.

"17 Kasım 2025 tarihinde A.Ö.T. isimli hasta, dışarıda kahve içtikten sonra gelişen dilde ödem, nefes darlığı ve epigastrik ağrı şikayetleriyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisine başvurmuş ve müdahalesi yapılmıştır. Tedavi ve müdahale sürecinde hastada kostik madde alımı şüphesi oluşmasının ardından acil endoskopi yapılmak üzere başka hastaneye sevki kararlaştırılmıştır." açıklaması yapılmıştı.

