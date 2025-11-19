Deterjanlı Türk kahvesi hastanelik etti! Skandal olayda etiket detayı

Beyoğlu'nda Ayben Özçilingir Turtura isimli genç mühendis gittiği kafede içtiği Türk kahvesinin ardından aniden rahatsızlandı. Su yerine deterjan ile yapıldığı tespit edilen kahve genç mühendisi hastanelik etti. Skandalla ilgili soruşturma devam ederken, detaylar da ortaya belli olmaya başladı. Savcılığın ortaya çıkan sevk yazısındaki detaylar dikkat çekti.

DETERJANIN ÜZERİNDE ETİKET YOK

Sevk yazısında, işletme sahibi olan S.N.Ö. ve kahveyi yapan M.A.'nın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak mağdurun hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdikleri aktarıldı. Yazıda ayrıca, üzerinde herhangi bir etiket bulunmayan deterjanın kahve makinesinin yanına koyulduğu belirtildi.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Beyoğlu'nda 17 Kasım 2025'de genç mühendis Ayben Ö.T.'nin (26), bir kafede içtiği Türk kahvesinin ardından rahatsızlanarak hastanelik olması olayına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün haklarında ‘ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilen kahveyi yapan şüpheli M.A. ve işletme sahibi S.N.Ö. hakkındaki detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

OLAYDA KASIT YOK

Deterjanı herhangi bir etiket koymadan kahve makinesinin yanına koyduğu ve daha korunaklı bir yere koymadığı belirtildi

Sevk yazısında, şüphelilerin eylemlerinde herhangi bir kast unsuruna rastlanmadığı belirtildi. Şüpheli S.N.Ö. yönünden yapılan eylem değerlendirilmesine yer verilen yazıda, olay günü işletmiş olduğu kafede kahve makinesinin yanında bulunan ve insan sağlığı açısından tehlike barındıracak deterjanı, herhangi bir etiket koymadan ya da kahve makinesinin yanında değil de daha korunaklı bir yere koymadığı, devamında yardım istediği M.A.'ya şişenin içerisinde deterjan olduğu konusunda herhangi bir uyarıda bulunmadığı, böylece kendisinden beklenen objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı aktarıldı.

SIVI MADDENİN NE OLDUĞUNU BİLEN BİRİNE SORMADIĞI KAYDEDİLDİ

Şüpheli M.A. yönünden yapılan eylem değerlendirilmesinde ise şüphelinin daha önceden bilmediği kafe mutfağına girerek üzerinde hiçbir etiket bulunmayan şişe içerisindeki sıvı maddenin ne olduğunu S.N.Ö.'ye sormadan direkt kahve yapımında kullandığı, müşterilere ikram etmesi yönüyle de kendisinden beklenen objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı kaydedildi.

Sevk yazısında ayrıca, 2 şüphelinin de dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak mağdurun hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdikleri ifade edildi.