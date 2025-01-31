18 yaşını dolduranlar için müjde! İsa Karakaş çalışmadan emeklilik sisteminin detaylarını anlattı

31 Ocak 2025 20:48 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 20:56

Sosyal güvenceye sahip olmayan gençler için önemli bir gelişme yaşandı. Artık 18 yaşını dolduran herkes, prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilecek. Yeni düzenleme sayesinde gençler, erken yaşta sigorta sistemine dahil olma şansına sahip olacak. Prim ödemeleri sonrası hak kazanacakları aylık ücret de belli oldu. Detayları ise TGRT Haber'de İsa Karakaş açıkladı. İşte başvuru şartları ve yeni düzenlemenin detayları...

Emekli olacaklar dikkat! Sistemdeki maaşların düşüş nedenini İsa Karakaş açıkladı: Eksik ve yanlış maaş bağlananlar ne yapmalı?

Emekli olacaklar dikkat! Sistemdeki maaşların düşüş nedenini İsa Karakaş açıkladı: Eksik ve yanlış maaş bağlananlar ne yapmalı?

İsa Karakaş'tan şoke eden açıklama: Memurlar da kök maaşa dahil edilecek! Yüksek emekli maaşı için SGK reformu çıktı mı?

İsa Karakaş'tan şoke eden açıklama: Memurlar da kök maaşa dahil edilecek! Yüksek emekli maaşı için SGK reformu çıktı mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, vatandaşların çalışmadan da emekli olabileceklerini açıkladı. Karakaş, SGK sisteminde kendi primlerini ödeyen bireylerin emeklilik hakkı kazanabileceklerini ve aynı zamanda sağlık sigortasından da faydalanabileceklerini belirtti.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE EMEKLİLİK!

Yeni düzenleme kapsamında, isteğe bağlı sigortalı olmak için en önemli şartın 18 yaşını doldurmak olduğunu vurgulayan Karakaş, başvuruların e-Devlet üzerinden kolayca yapılabileceğini ifade etti.

Başvuru için emekli maaşı almıyor olmak ve zorunlu sigorta kapsamında bulunmamak gerekiyor. Ancak yurt dışında yaşayan gurbetçiler bu sistemden faydalanamıyor.

GÜNLÜK 270 TL İLE EMEKLİLİK FIRSATI...

İsteğe bağlı sigortalılar, kendi belirledikleri prim miktarına göre emekli maaşı alabilecekler. En düşük prim ödemesi günlük 270 TL olarak belirlenirken, aylık bazda bu tutar 8.321 TL'ye denk geliyor. Bu sistemden emekli olabilmek için en az 25 yıl prim ödenmesi gerekiyor.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA NE KADAR ALINACAK?

Karakaş, bu sistemle emekli olan bireylerin alacakları maaşın en düşük 14.469 TL, en yüksek ise 97.500 TL olacağını açıkladı. Ayrıca ebeveynlerin, çocukları için isteğe bağlı sigorta yaptırarak onların geleceğine yatırım yapabileceklerini de belirtti.