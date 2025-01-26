Emekli maaşlarına intibak zammı! İsa Karakaş 2013’ü hatırlattı: Şimdi neden olmasın

26 Ocak 2025 12:23 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 13:27

Emeklilik yaşı yaklaştıkça tereddüt artıyor. Aynı iş, aynı prim, farklı maaş düzeni ile ortaya çıkan emeklilik sistemindeki eksiklik için SGK Başuzmanı İsa Karakaş, uyardı. İntibak beklentisi arttı. Türkiye’nin emeklilik sistemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan deneyimli uzman, "2013 yılında yürürlüğe giren intibakta milyonlarca emekli bundan faydalandı. Şimdi neden yapılmasın?" diyerek açıkladı.

Bu hata emeklilik yaş sınırını 61 yapacak! Özgür Erdursun uyardı: "Bu detayı sakın atlamayın"

Bu hata emeklilik yaş sınırını 61 yapacak! Özgür Erdursun uyardı: "Bu detayı sakın atlamayın"

Emekli maaşlarında uçurum​ artıyor. İntibak zorunluluğu kapıda. Aynı iş, aynı prim ile farklı maaş alan emeklilerin adalet çağrıları yükseliyor. SGK​ Başuzmanı İsa Karakaş​, emekli maaşlarına intibak zammı için önemli açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLİKTE İNTİBAK ARTIK KAÇINILMAZ

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

Bu haliyle mevcut emeklilik​ maaş hesaplama sistemi sürdürülemez. Çünkü maaşlar arasında uçurumlar gittikçe katlanarak kartopu gibi büyümeye başladı. 2024 yılı emeklisi mi olalım 2025 yılı emeklisi mi olalım, diye insanlar hep stres içerisinde kaldı ve birçok kamu işçisi

mecburen çok sevdiği işinden ayrılmak zorunda kaldı.

Bundan sonra da maalesef bunlar kaçınılmaz bir şekilde devam edecek. Peki Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın sürekli söylediği sürdürülebilir emeklilik sistemi, adil ve dengeli emeklilik sistemi nasıl oluşturulacak?

EMEKLİ MAAŞ UÇURUMLARI NASIL GİDERİLECEK?

Artık insanlar sistemden kaçmaya başladı. Sayın Bakanın sözlerine bakacak olursak bu saatten sonra emeklilik maaşları arasında bir

intibak çok zorunlu hale geldi. Yani artık intibak olmadan bu sistemin sürdürülmesi mümkün değil.

Bir düşünün ikiz kardeş aynı gün işe girmiş, ikisi de 20 yıl çalışmış ya da 25 yıl çalışmış prime esas kazançları aynı, sadece emekli

oldukları dilekçeyi verdikleri tarih farklı olduğu için biri daha fazla çalışayım daha fazla prim ödeyeyim, dediği için maaşında azalma olur mu? Bu şekilde emeklilik sistemi nasıl sürdürülebilir?

AK Parti döneminde 2013 yılında bir intibak yapıldı evet ama o zaman uyumlaştırıldı çünkü farklar vardı. Dolayısıyla 2000 yılı öncesi emekli olan SSK ve Bağkurlulara bir intibak oldu. 2013 yılından günümüze kadar 12 yıl geçti. Bunun üzerine EYT döneminde yüzde 17, yüzde 18 farklar oluştu maaşlarda. Şimdi 2024- 2025'te yüzde 30. Bundan sonra yine bu farklar olacak. Dolayısıyla artık intibak yapılmadan bu sistemin sürdürülebilmesi mümkün değil. Çünkü insanların vicdanında çok derin yaralar açtı bu sistem. Sırf bir gün daha fazla çalışılması nedeniyle vatandaşta yüzde 30'dan fazla emeklilik maaşında bir azalma oluyor.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ELZEM

Bu sistemin değişme değişmesi elzem. Türkiye'nin koşullarında, enflasyonun dalgalanmalarının çok fazla olduğu ve bundan sonra da olacağı bir dönemde artık zaten sistem değişikliği zorunlu hale geldi.

Şimdiye kadar olan sistemde de 25 yılı arasındaki bu uçurumun da giderilmesi lazım. Eşitlik ilkesi gereği herkese aynı maaşın verilmesi lazım. Önümüzdeki süreçte emeklilik intibakı kesinlikle zaruri hale geldi.

2013 yılında yürürlüğe giren intibakta milyonlarca emekli bundan faydalandı. Şimdi neden yapılmasın?"