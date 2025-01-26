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EFT ve Havale İşlemlerinde yeni sistem: Artık zorunlu olacak! Abonelikler anında iptal edilecek

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
26 Ocak 2025 10:57 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:20

EFT ve Havale'de yeni dönem başlıyor. Dijital cüzdanlar artık daha güvende olacak. Dolandırıcılık tehlikesine karşı kalkan oluşturacak yeni sistemin ayrıntıları belli oldu. EFT ve Havale işlemlerinde yeni güvenlik tedbirleri yolda. 

EFT​ ve Havale​ işlemlerinde çifte doğrulamayla güvenlik artacak. Siber suçlarla mücadelede yeni adım detayları belli oldu. Dijital dolandırıcılığa karşı hükümet harekete geçti. Çifte doğrulama sistemi başlıyor.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİNDE YENİ ÖNLEMLER

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, EFT ve Havale işlemlerinde yeni döneme geçiş yapılacak. Siber suçlara karşı yeni kalkan olacak çifte doğrulama geliyor. AK Parti hükûmeti dijital suçlarla mücadele için yeni tedbirleri devreye almaya hazırlanıyor. Yapılacak yeni düzenleme ile eft, havale gibi para transferi işlemlerinde çifte doğrulama sistemi gelecek.

EFT ve Havale İşlemlerinde yeni sistem: Artık zorunlu olacak! Abonelikler anında iptal edilecek - 1. Resim

PARA TRANSFERLERİNDE SIKI DENETİM

Hükümet dijital suçlarla mücadele için yeni tedbir hazırlıklarına başladı. Yargı Reformu Strateji Belgesinde, bilişim ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin mevzuatta yer hükümler, suçla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yeniden düzenlenecek.

İnternet veya telefon üzerinden yapılan EFT ve Havale işlemlerinde alınacak tedbirler şöyle:

  • Bilişim ve dolandırıcılık suçları konusunda cumhuriyet başsavcılıklarının kurumsal kapasitesi geliştirilecek.
  • Suç tiplerine göre soruşturma kılavuzları hazırlanacak.
  • Telefon aboneliğinde kimlik doğrulama  zorunlu olacak. Kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.
  • Telefon üzerinden dolandırıcılık yapmaya kalkanların abonelikleri anında iptal edilecek.

EFT ve Havale İşlemlerinde yeni sistem: Artık zorunlu olacak! Abonelikler anında iptal edilecek - 2. Resim

BANKACILIKTA YENİ GÜVENLİK ADIMI

  • Örneğin bir bankanın ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılıkta, vatandaştan çalınan paranın yatırıldığı diğer hesabın hızlıca bloke edilmesi sağlanacak.  
  • Mobil uygulamalar aracılığıyla yapılacak EFT, havale gibi işlemlerde doğrulama mesajları daha güvenli hale getirilecek.
  • Havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi de kullanılacak.

EFT ve Havale İşlemlerinde yeni sistem: Artık zorunlu olacak! Abonelikler anında iptal edilecek - 3. Resim

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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