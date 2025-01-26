Elinde dolar ve altın ve euro olanlar dikkat! Filiz Eryılmaz "İyi haber de var, kötü haber de" diyerek yapılacakları tek tek anlattı

26 Ocak 2025 10:52 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:26

Trump’ın dönüşü piyasalarda bekle-gör modunu başlattı. Euro fiyatı yükselirken dolar endeksi geriliyor. Altın ise hala güvenli liman. Ekonomist Filiz Eryılmaz, "İyi haber de var, kötü haber de" diyerek yatırımcıları uyardı. Trump'ın göreve gelmesiyle belirsizliğin ortadan kalkmadığını açıklayan uzman net konuştu.

Dolar​ fiyatındaki gevşeme, altındaki yükselişi tetikledi. Piyasalar ise kararsız kaldı. "Yılın ikinci yarısında orada biraz toparlanma olacak" diyen Ekonomist Filiz Eryılmaz​, altın​ dolar ve euro​ üçgeninde piyasaları yorumladı. İşte sert tarifeler gölgesinde küresel ekonomi ipuçları.

PİYASALAR TEMKİNLİ İYİMSERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

TGRT Haber TV'ye konuşan Filiz Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle;

Piyasa kararsız kaldı. Trump​ koltuğa tam oturmadan önce neyse şu an o durumda. İyi haberler de var. Kötü haber de var. İyi haber şu, en azından çok sert tarifeleri hemen uygulamadı. Çok sert tarifeler de gelebilirdi. Öyle yapmadı. Meksika-Kanada tarafı var. Orası moral bozdu. Zaten onu açıkladıktan sonra piyasa yeniden satışa geçti. Ama en azından piyasa diyorken Çin konusunda biraz daha temkinli. Araştırma yapacak. TikTok tarafında iptalin biraz daha ertelenmesine gitti. Yani böyle artılar var, eksiler var ama genel totalde baktığımızda Biden dönemine göre daha sert politikaları olacağı kesin.

DOLAR BASKI ALTINDA, EURO VE ALTIN KAZANIYOR

Dolar endeksinde bir gevşeme var 108'in altında, 10 yıllıklar 4.60'ın altında. Altın olumlu tepki veriyor. Altın satış da yiyebilir, yemeye de bilir demiştim. Şundan dolayı; güvenli liman gömleği gereği dolar baskılanırsa altın gidebilir. Altının gittiğini görüyoruz. Çünkü altında teknik olarak yükseliş isteği de vardı. Onun için piyasalar biraz bekliyor.

TRUMP İHTİYATLI BAŞLADI

Çünkü Trump'ın kurmaylarından çok olumlu açıklamalar da geliyor. Deniyor ki biz ölçülü gideceğiz ve dengeli gideceğiz. Önce bir araştıracağız, ona göre gideceğiz. Yani piyasada temkinli iyimserlik var.

Trump'ın göreve gelmesiyle belirsizlik ortadan kalkmadı. Piyasa çok da bozulmadı, çok olumlu da fiyatlamadı. Bekle ve gör modunda. Ama genel olarak bakarsak, şahin söylemler de var, güvercin söylemler de var. Ama şurası kesin; Tarifeler olacak. Amerika'da vergiler düşürülüp vergi gelirleri azaltılacak ama Amerika'ya ihracat yapanlardan o açı kapatılacak. Amerikan vatandaşı korunarak Amerika ciddi vergi artışına gidecek. Bunu ne ölçüde yapar, hangi ölçüde yapar buralar hala belirsiz.

TRUMP SONRASI DOLAR ALTIN EURO NE OLUR?

Piyasada çok net tepki vermedi diyebilirim, bekle gör modunda. Euro'da da yükseliş var. Özellikle 36'ları 37 sınırında seyrediyordu ama 37'lerin üzerine çıkan bir euroyu da görüyoruz. Bunun sebebi dolar endeksinin gevşemesi. Dolar endeksi gevşeyince, 108'in altına gelince, Euro-Dolar kalitesinde bir tepki görüyoruz. O tepki gereği Euro'da da bu yükselişi görüyoruz. Ama ben Euro-Dolar paritesinde yılın ilk dönemi baskı bekliyorum. Euro-Dolar kalitesinde 1'in altını görme ihtimalimiz mümkün. Yılın ikinci yarısında orada biraz toparlanma olacak. Onun için Euro tarafında bence baskılı bir süreç olacak. En azından bu yılın ilk çeyrekte."