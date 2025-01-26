Bu hata emeklilik yaş sınırını 61 yapacak! Özgür Erdursun uyardı: "Bu detayı sakın atlamayın"

26 Ocak 2025 09:55 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 10:26

Emeklilik planlarınızı yeniden değerlendirecek kritik uyarı geldi. Emeklilik hayalleri yerle bir olabilir. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 1999-2008 sigortalılar için önemli açıklamalarda bulundu. Kadınlar ve erkekler için belirlenen emeklilik yaşları ve prim gün sayılarına dikkat çeken uzman yapılan bir hata ile ile yaş sınırının değişebileceğini aktardı. İşte emeklilik planları yapanlar için önemli uyarılar.

Emeklilik​ yaşınız artıyor olabilir. SGK​ Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik planı yaparken yapılan kritik bir hataya dikkat çekti. Deneyimli uzman, "emeklilik planlarınızı yeniden değerlendirin" diyerek emeklilik sistemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 1999-2008 arası sigortalıysan bu haber seni ilgilendiriyor. İşte o ayrıntılar.

EMEKLİLİK YAŞI 61'E ÇIKTI MI?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi yapılan çalışanlar için emeklilik şartlarını açıkladı. Emeklilik hakkının kazanılması için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 25 yılın geçmesi gerekiyor.

Erdursun’un açıklamasına göre, 1999-2008 arasında ilk defa sigortalı olan kadınlar ve erkekler için belirlenen emeklilik yaşları ve prim gün sayıları sırasıyla;

Kadınlarda 4500 prim günü ile 58 yaşında, 7000 prim günü ile aynı yaşta emeklilik hakkı

Erkeklerde 4500 prim günü ile 60 yaşında, 7000 prim günü ile aynı yaşta emeklilik hakkı doğuyor.

BU HATA EMEKLİLİĞİNİZİ ERTELEYEBİLİR

Erdursun, 4500 prim günü ile 7000 prim günü arasındaki emekli maaş farkına dikkat çekerek, yüksek primle çalışanların daha fazla maaş aldığının altını çizdi.

Erdursun, emeklilik yaşını 61'e yükseltecek hatayı ise şöyle açıkladı;

"4500 prim gününü doldurduktan sonra işten ayrılarak isteğe bağlı sigorta primi yatıranlar, 1260 gün sonunda SSK statüsünden çıkıp Bağ-Kur’a geçiş yapıyor. Bu durumda, emeklilik şartları değişiyor ve 4500 prim günü ile emeklilik mümkün olmuyor. Bağ-Kur şartlarına göre emeklilik için 5400 prim günü gerekiyor. Bu hatayı yapanlar için yaş​ sınırı değişiyor. Kısmi emeklilikte kadınlar için yaş şartı 60’a, erkekler için ise 61’e yükseliyor."