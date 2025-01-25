ABD'den gelecek faiz kararı dolar, euro ve altın fiyatının rotasını çizecek! Gözler FED ve ECB faiz hareketlerinde

25 Ocak 2025 16:33 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 16:53

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ocak ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı önümüzdeki hafta salı günü başlayacak ve merkez bankasının faiz oranı kararı çarşamba günü açıklanacak. Fed'in Çarşamba günü gerçekleştireceği faiz belirleme toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Gözler gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

Federal Rezerv'in Ocak 2025 toplantısı yaklaşırken, altının fiyat görünümü karışık ama umut verici olmaya devam ediyor. Devam eden enflasyon, güçlü merkez bankası talebi ve küresel belirsizlikler altın fiyatının cazibesini desteklemeye devam ediyor. Gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı açıklanacak.

FED'DEN YILIN İLK YARISINDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor. Fed'in Çarşamba günü gerçekleştireceği faiz belirleme toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Mevcut swap piyasası fiyatlaması, bir sonraki faiz indiriminin Temmuz ayına kadar gerçekleşmeyebileceğini gösteriyor. Atlantik'in diğer yakasında ise swap piyasası ECB'nin Perşembe günü gösterge faiz oranını çeyrek puan düşürmesine %97 ihtimal veriyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI VERECEK

Her iki durumda da tüccarlar ve yatırımcılar, gelecekteki hamlelere ilişkin ipuçları için duyuruları takip eden basın toplantılarını dikkatle dinleyecekler. Piyasa şu anda ECB'den Mart ayında bir faiz indirimi daha bekliyor. ECB'den bu beklentiye meydan okuyan herhangi bir yorum, avronun dolar karşısında güçlenmesine yol açabilir.

EURO DOLAR FİYATI NE OLACAK?

EUR/USD paritesi, Ocak ayının başlarında 1,02 dolar civarındaki %61,8'lik geri çekilme seviyesinde destek bulduktan sonra toparlanarak Cuma günü 1,05 dolara doğru yükseldi. Ancak, Euro'nun dolar karşısında daha fazla değer kazanması için piyasanın güvercin bir Fed'e (büyümeyi teşvik etmek için faiz oranlarını düşürmekten yana) ve şahin bir ECB'ye (enflasyonu kontrol etmek için faiz oranlarını yükseltmekten yana) ihtiyacı var, ancak ABD ve Avrupa'dan gelen son ekonomik veriler her iki merkez bankasının da böyle bir duruşunu desteklemiyor. Uzmanlara göre, yaklaşan faiz açıklamalarının ardından EUR/USD paritesinin düşmesi halinde, 1,02 dolar seviyesindeki desteğin kırılması euro-dolar paritesine geri dönülmesine neden olabilir.

OCAK FED TOPLANTISININ ARDINDAN ALTININ FİYATI YÜKSELECEK Mİ?

Altının fiyatı, geçen yılın başlarında, devam eden enflasyon ve finans piyasalarındaki belirsizliğin desteğiyle tırmanmaya başladı. Altın fiyatlarındaki artış 2025'in başlarında tekrar başladı ve altının fiyatı şu anda başka bir rekor seviyeye yakın bir yerde duruyor.

Analistlere göre, Fed'in faiz indirimi olasılığının düşük olması altın için önemli çünkü daha yüksek faiz oranları genellikle altın gibi getiri sağlamayan varlıkları tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Altın genellikle Fed'in gelecekteki faiz değişiklikleri konusunda temkinli veya kararsız göründüğü dönemlerde iyi performans gösteriyor. Yani altın üzerinde aşağı yönlü baskı potansiyeli devam ediyor. Bu noktada pek olası olmasa da, Fed ek faiz artırımlarının masada olduğunu işaret ederse, altın ters rüzgarlarla karşılaşabilir.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılındaki ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından faiz kararı, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 22.00'da açıklanacak.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ECB, en son mevduat faiz oranını yüzde 3,25'ten yüzde 3'e indirmişti. ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı 30 Ocak'ta yapılacak.