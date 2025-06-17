18 yıllık AVM tarihe karışıyor! Lüks alışverişin ilk adresi kapatma kararı aldı

Türkiye’nin ilk lüks ve butik AVM anlayışına öncülük eden Bahçeşehir'deki Prestige Mall, ekonomik zorluklar ve yönetim sıkıntıları sebebiyle kapatma kararı aldı.

İstanbul Bahçeşehir Gölet’te bulunan ve 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Prestige Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Haziran ayı sonunda kapılarını tamamen kapatmaya hazırlanıyor. Uzun süredir ekonomik sıkıntılarla mücadele eden AVM, içinde kalan son 10-15 mağazayla birlikte faaliyetlerine veda edecek.

BUTİK KONSEPTİN İLK ÖRNEKLERİNDEN BİRİYDİ

2000’li yılların ortasında Türkiye’de hız kazanan AVM yatırımları arasında öne çıkan Prestige Mall, lüks ve butik konseptiyle fark oluşturmayı hedefliyordu. 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip olan merkez, Süzer Grubu tarafından hayata geçirildi ve Mart 2007’de açıldı.

EL DEĞİŞTİREN BİR YATIRIM HİKAYESİ

Açılışından kısa süre sonra İrlandalı yatırımcı Quinn Grubu’na 55 milyon dolara satılan AVM, 2013 yılında Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş.’nin portföyüne geçti. 2016 yılında ise çeşitli yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen isimlerle ilişkilendirilen AVM, kamuoyunda olumsuz bir imaj kazandı. O dönemde iş insanı Mansur Topçuoğlu’nun satın alma girişimi de basına yansımış, ancak gerçekleşmemişti.

AZALAN İLGİ VE BOZULAN DENGELER

Yıllar içinde hem mağaza karmasını hem de müşteri trafiğini kaybeden AVM, rekabet gücünü yitirerek adeta bölgedeki “hayalet merkez” görünümüne büründü. Doluluk oranı son yıllarda yüzde 50’nin altına düşerken, içeride faaliyet gösteren sınırlı sayıdaki işletme de gelir-gider dengesizliğiyle boğuştu. Çalışanlar, uzun süredir maaşların düzensiz ödendiğini ve sürecin oldukça belirsiz yürütüldüğünü belirtiyor.

AVM SEKTÖRÜNDE GENEL TABLO KÖTÜLEŞİYOR

Türkiye genelinde sayısı 450’ye yaklaşan AVM’ler, özellikle pandemi sonrası dönemde büyük bir dönüşüm baskısıyla karşı karşıya. Dijitalleşme, online alışveriş alışkanlıklarının artması, ekonomik daralma ve yükselen işletme maliyetleri; geleneksel alışveriş merkezlerinin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Prestige Mall’un kapanışı, bu dönüşüm sürecinde yalnızca bir örnek değil; sektör genelindeki yapısal sorunlara da dikkat çekiyor.