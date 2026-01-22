Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgeden geçen yıl yapılan ihracatın 12,5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını duyurdu. İşte o rekordan öne çıkan rakamlar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 11:17

Serbest bölgeler, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yapılarıyla Türkiye'nin dış ticaretine ve katma değerli üretim hedeflerine güçlü katkı sağlamaya devam ediyor.

Serbest bölgelerdeki gerçekleşmelerin, bu bölgelerin net ihracatçı karakterini, yüksek teknolojili üretim kapasitesini ve ekonomiye sağladığı döviz girdisini açık biçimde ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, "Ülkemizdeki 19 serbest bölgenin ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 12,5 milyar dolara ulaştı. Böylece 2023'te kaydedilen tüm zamanların rekoru aşıldı. İhracat ve ithalat farkı olarak 3,68 milyar dolar fazla verildi, serbest bölgeler ekonomiye net döviz girdisi sağlamayı sürdürdü" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, serbest bölgelerden yapılan toplam satışlar içinde ihracatın payının yüzde 75,5, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 142 olduğuna dikkati çekilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Orta-ileri (yüzde 51,2) ve yüksek teknolojili (yüzde 6,2) ürünlerin ihracattaki payı yüzde 57,4'e ulaşmış, serbest bölgelerin katma değerli ihracattaki stratejik rolü daha da belirginleşmiştir.

Yurt dışıyla ticarette istikrarlı büyüme sürüyor. Türkiye ile ticaretteki daralmaya rağmen yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi yüzde 3,1 artarak 28,55 milyar dolar oldu."

19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor

9 SERBEST BÖLGEDE İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE

Ege Serbest Bölgesi'nin geçen yıla ilişkin ihracatını 348,9 milyon dolar (yüzde 12) artırarak yıllık 3,26 milyar dolara yükselttiği belirtilen açıklamada, söz konusu bölgenin, toplam ihracatın yüzde 26,2'sini tek başına yaptığı aktarıldı. Açıklamada, Ege Serbest Bölgesi'nin, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 6,33 milyar dolar hacme ulaştığı, böylece toplam ticaretin yüzde 22,2'sini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bursa Serbest Bölgesi'nin de ihracatını yüzde 12,5 artırarak 1,67 milyar dolara çıkardığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kocaeli Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 24,7 artırarak 688 milyon dolara yükseltti. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 33,3 artırarak 479 milyon dolara taşımıştır. Başta Batı Anadolu, Trabzon ve Samsun serbest bölgeleri olmak üzere 9 serbest bölgede ihracat artışı yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti. Bakanlığımız, serbest bölgelerin üretim, ihracat, teknoloji ve istihdam odaklı yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çok sayıda sosyal medya hesabı ve siteye erişim engeli! Ticaret Bakanlığı duyurdu
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.