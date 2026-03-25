 | Bengü Sarıkuş

2 yıl geri ödemesiz 250 bin TL kredi: Kimler, nasıl başvuracak? Bakan Göktaş açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 2 bin 878 gence toplam 660,9 milyon lira ödeme yapıldığını belirterek, "Bu ödemeyle bugüne kadar toplam 132 bin 688 gencimize kredi desteği sağlamış olduk. Gençlerimizin evlilik süreçlerine katkı sunmak amacıyla sağladığımız toplam destek miktarı ise 10 milyar 734 milyon lirayı buldu" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan kapsamında bu ay 2 bin 878 gence toplam 660,9 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını hatırlatarak, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini ve aileyi güçlendirmeyi ana hedef olarak gördüklerini vurguladı. Fonun Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlatan Göktaş, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Aileyi güçlendirmek adına 81 ilimizin tamamında bu projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

250 BİN LİRA DESTEK

Aile ve Gençlik Fonu'ndan daha fazla genç çiftin yararlanabilmesi için ocakta kredi miktarını güncellediklerini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" dedi. 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemelerine 12 ay erteleme Fondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini ise her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Nitekim fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 8 bin 20 çiftimizin 8 bin 113 çocuğu dünyaya geldi" açıklamasını yaptı.

KonuDetay
Kredi Miktarı GüncellemesiOcak ayında kredi miktarları güncellendi.
Destek Miktarı (Yaşa Göre)
  • Her iki eşin de 18-25 yaş arasında olması: 250.000 TL
  • Her iki eşin de 26-29 yaş aralığında olması: 200.000 TL
Kredi Vadesi ve Geri Ödeme
  • Vade: 48 ay
  • Geri ödemesiz süre: 2 yıl
Çocuk Sahibi Olan Çiftler İçin Erteleme48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemelerine her çocuk için 12 ay erteleme.
Gelir Şartı Güncellemesi
  • Son 6 aylık gelir şartı: Asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldı.
Fon Kapsamında Desteklenen Çift ve Çocuk SayısıBugüne kadar desteklenen 8.020 çiftin 8.113 çocuğu dünyaya geldi.
660,9 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILDI

Gençlerin evliliklerini sağlam temeller üzerine kurmalarını hedeflediklerini ve evlilik yolundaki çiftleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti: "2023'te hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan toplam başvuru sayısı 221 bin 351'e ulaştı. Bu ay 2 bin 878 gencimize sağladığımız 660,9 milyon liralık ödeme ile bugüne kadar toplam 132 bin 688 gencimize kredi desteği sağlamış olduk. Gençlerimizin evlilik süreçlerine katkı sunmak amacıyla sağladığımız toplam destek miktarı ise 10 milyar 734 milyon lirayı buldu. Gençlerimize sadece maddi destek sağlamakla kalmıyor, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle de yanlarında oluyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 163 bin 126 gencimize eğitim ve rehberlik desteği verdik."

KategoriAçıklamaVeri
Aile ve Gençlik Fonu (2023)Toplam Başvuru Sayısı221.351
Bu Ay Yapılan Ödeme (2.878 gence)660,9 Milyon TL
Bugüne Kadar Sağlanan Toplam Kredi Desteği (132.688 gence)Belirtilmemiş (Ödeme miktarı ile ilişkilendirilebilir)
Evlilik Süreçlerine Sağlanan Toplam Destek Miktarı10 Milyar 734 Milyon TL
Eğitim ve Rehberlik Desteği Alan Genç Sayısı163.126
Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapıldığını sözlerine ekledi.

