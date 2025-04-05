20 bin TL altı nakit çekimler sadece ATM’den mi yapılacak? Bankalar Birliği'nden açıklama geldi!

Bankalar, 20 bin TL altındaki para çekme işlemleri için yeni bir düzenleme başlattığı iddia edildi. Ancak TBB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

Bankaların, 20 bin TL'nin altındaki para çekme işlemlerinde yeni bir uygulamayı devreye aldığı ve bu tutarın altındaki nakit çekim işlemleri yalnızca ATM’ler üzerinden gerçekleşeceği iddia edildi.

Düzenleme yürürlüğe girmesi halinde Türkiye’de en düşük emekli maaşının 14.469 TL olduğu göz önüne alındığında, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendirecekti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise iddia yalanlandı. TBB'nin konuya ilişkin duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

'BÖYLE BİR AÇIKLAMA BULUNMAMAKTADIR'

"Bankacılık işlemleri hakkında çıkan asılsız haberlere ilişkin; Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir.

Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır."