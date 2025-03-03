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 | Onur Kaya

AK Parti'den Özgür Özel'in 'müzakere' iddiasına yalanlama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hükümetin bir yılı aşkın süredir İmralı ile müzakere ettiğini öne süren CHP lideri Özgür Özel'e cevap verdi. Söz konusu iddiayı yalanlayan Çelik, "Özel'in AYM'den, Yargıtay'dan üyeler, yüksek yargıçlar bu konuyu çalışıyor gibisinden verdiği bilgi doğru değil. Emekli diplomatların aktardığı dedikoduları bilgi zannediyor" dedi.

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AK Parti'den Özgür Özel'in 'müzakere' iddiasına yalanlama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 19:55

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, DEM Parti'nin İmralı heyeti aracılığıyla terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı. Türkiye'nin gündemine oturan çağrıya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken bir iddiada bulundu. Özel, hükümet ve İmralı arasındaki müzakerelerin bir yılı aşkın süredir devam ettiğini, bu görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili, 4 kişilik bir heyetin eşlik ettiğini öne sürdü. Ancak söz konusu iddiaya İletişim Başkanlığından sonra AK Parti'den de yalanlama geldi.

ÖMER ÇELİK'TEN 'MÜZAKERE' İDDİASINA YALANLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken Özgür Özel'in iddialarına cevap verdi. Terör örgütüyle aylar öncesinden müzakere edildiği iddiasını yalanlayan Ömer Çelik şöyle konuştu:

"Genel olarak CHP'nin bu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklama dahil olmak üzere büyük oranda bir titizlik, dikkat görüyoruz. Tabii ki temkinli olunacaktır. Sürecin bundan sonrasına dönük olarak hassasiyetler ifade edilecektir. Sonraki aşamalara dönük olarak birtakım yaklaşımlar ortaya konulacaktır. Terörsüz Türkiye hedefini karşısına alan bir tutum içerisine kimse girmemelidir. Genel olarak ortaya konulan silahların bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesiyle ilgili genel olarak bir sağduyu görüyoruz. Bir kısmı maalesef dönüyor devlete, hükümete 'Bu sürecin karşısında ne verdiniz?' diyor. Bunu söyledik, bu süreç bir al-ver meselesi değil. Birileri devlete şartlar dayatmaya kalkıyor hukuk ve siyaset alanında. Bu iki yaklaşımı dışarıda tutuyoruz. Bu iki yaklaşım doğru değil. O sebeple Özgür Bey'in ilk yaptıkları yazılı açıklama gayet dengeli ve sağduyulu gözüküyordu. 24 saat içinde başka söylemler gelmeye başladı. CHP'nin de bu konunun çözümüyle ilgili yayınladığı raporlar, ileri ifadeler ve öneriler vardı. Bunu geçmişte tartıştık.

"ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI DOĞRU DEĞİL"

Sayın Özel'in AYM'den, Yargıtay'dan üyeler, yüksek yargıçlar bu konuyu çalışıyor gibisinden verdiği bilgi doğru değil. 1 ay içerisinde bir şey görüyorum. Özgür Bey mümkün olduğu kadar dikkatli konuşmaya çalışıyordu. 1-1,3 aylık süreçte TSK'da komuta kademesinde, komutanlarımızın ismini vererek hedef aldığında, bu bilgiye nasıl ulaştığı konusunda 'Ben duydum, bana söylediler' diyordu. Böyle bir çerçeve olmaz.

"EMEKLİ DİPLOMATLARIN AKTARDIĞI DEDİKODUYU BİLGİ ZANNEDİYOR"

En basit akıl yürütme şunu söylüyor; geçmişte orduda yer almış, daha sonra emekli olmuş ve şu anda CHP'de görev yapan birilerinin Sayın Özel'e dedikodu aktardığı, onun da bilgi zannettiği ortaya çıkıyor. Bunu dış politikayla ilgili olarak da yaşadık. 'Ben duydum' diyordu. Muhtemelen emekli diplomatların CHP'de görev yaparken ürettikleri bir şey. Bu şekilde politika olmaz. Böyle bir çalışma düzeni yoktur.

Bu büyük meseleler, Türkiye'nin terörden kurtarılması, belli demokratikleşme meseleleri, belli reformlar herkesin meselesidir. Bu durumlarda buna katkı sağlamak, tabii ki doğru eleştiri yoluyla büyük katkı sağlanır. Buna ihtiyaç da vardır. Farklı bakış açılarıyla konuşmak da her zaman değerlidir. Anlamlı cümle, iyi analiz olduğu zaman biz de kulağımızı kabartıyoruz. TSK'nın komuta kademesi hedef alınırken bir komutanla ilgili 'Sizin kimin altını oymaya çalıştığınızı biliyorum' deniyor. Bunlar dedikodular. Bunlar siyasetin alfabesi temelinde hassas olması gereken yaklaşımlardır. CHP'nin terörsüz Türkiye hedefine yapacağı katkı da çok önemlidir. Bunun doğru bir üslupla yapılması son derece önemlidir."

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