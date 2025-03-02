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 | Onur Kaya

Özgür Özel'in "Öcalan'ın çağrısı" ile ilgili iddiasına yalanlama

CHP lideri Özgür Özel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma çağrısına ilişkin "Bir yıldır müzakere yürütülüyor, aklımızla alay edilmesin" yorumunda bulunmuştu. Özel'in bu iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama geldi. Müzakere süreciyle ilgili iddianın doğru olmadığını belirten DMM, bu süreçte herhangi bir pazarlığın da söz konusu olmadığını vurguladı.

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Özgür Özel'in
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 12:01

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından ortaya atılan, "Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor." iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Terörsüz Türkiye" hedefi çerçevesinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısında bulunduğu anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"HERHANGİ BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

"'Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor.' iddiaları kesinlikle doğru değildir. Öcalan'ın 'silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı' karşılığında devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir. 'Terörsüz Türkiye'ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemek isteyenler tarafından yürütülen/yürütülecek olan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemelidir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, Ankara'da Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Merkezi'ni ziyaretinin ardından YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Öcalan'ın çağrısının perde arkasına dair açıklamalarda bulunan Özgür Özel, bir yılı aşkın süredir müzakerelerin yürütüldüğünü, görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili, 4 kişilik bir heyetin eşlik ettiğini iddia etmişti.

"Sizin bilginizle Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay'dan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa bir yerde çalışma yapıyor olacak" diyen Özel, "Olursa sahiplenirim, iyi sonuçlar olursa bana yarasın, kötü sonuçlar olursa uzak durayım. Bu millet böyle kandırılabilecek, zekası hafife alınabilecek bir millet değil. Bir iş bir işi yapacaksan onun sorumluluğunu alacaksın, cesaretini göstereceksin. Millet sana bunun görevini vermiş, yetkisini vermiş" ifadelerini kullanmıştı.

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