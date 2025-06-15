Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

2000 sonrası emekli olanlar dikkat: TÜED Başkanı'ndan çağrı!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşı zammı konuşulurken, hükümete çağrıda bulundu. Emekli maaşı artışı için seyyanen artış ve refah payı düzenlemesi talep etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2000 sonrası emekli olanlar dikkat: TÜED Başkanı'ndan çağrı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 15:16

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı düzenlemesi öncesinde hükümete çağrıda bulunarak, sadece enflasyona endeksli zamların yetersiz kalacağını, emeklilerin alım gücünü koruyacak şekilde seyyanen zam ve refah payı verilmesi gerektiğini söyledi.

TÜED Başkanı Ergün, temmuz zammının sadece TÜFE’ye endeksli kalmasının emeklilerin yaşam kalitesini düşüreceğini belirterek, seyyanen artış ve refah payı düzenlemesi talep etti.

2000 sonrası emekli olanlar dikkat: TÜED Başkanı'ndan çağrı!

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilerin büyük bölümünün en düşük aylık olan 14 bin 469 TL ile yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Gelir düzeyinin düşüklüğüne rağmen, temel yaşam giderlerinin hızla arttığını hatırlatan Ergün, "TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları, emeklilerin mutfağındaki gerçekleri yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

2000 sonrası emekli olanlar dikkat: TÜED Başkanı'ndan çağrı!

EMEKLİLERE KALICI YOKSULLUK RİSKİ

Ergün, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamların TÜFE’ye endeksli olduğunu, memur emeklilerinin ise toplu sözleşme oranlarına göre zam aldığını hatırlatarak şunları söyledi: “Sadece TÜFE’ye bağlı bir artış, emeklileri kalıcı yoksulluk riskine sürüklüyor. Geçim sıkıntısı büyürken, refah payı ve seyyanen artışlar artık zorunlu hale gelmiştir.”

2000 sonrası emekli olanlar dikkat: TÜED Başkanı'ndan çağrı!

2000 SONRASI EMEKLİ OLANLAR DİKKAT!

TÜED Başkanı ayrıca, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini vurguladı. Ergün, 2000 sonrası emekli olanların intibak sorununun hâlâ çözülmediğini belirterek, emekli aylığı hesaplama sisteminin de yeniden ele alınması gerektiğini kaydederek, “Mevcut sistem, çalışma süresi uzadıkça maaşı düşüren bir modele dönüşmüş durumda. Bu hem sosyal güvenliğin eşitlik ilkesine hem de çalışma motivasyonuna zarar veriyor” dedi.

2000 sonrası emekli olanlar dikkat: TÜED Başkanı'ndan çağrı!

KİRA VE YAKACAK YARDIMI TALEBİ

Kazım Ergün, TÜED’in saha verilerine göre emeklilerin yüzde 23’ünün kiracı, yüzde 35’inin sobalı evde yaşadığını belirterek, düşük gelirli emeklilere yönelik kira ve yakacak yardımı gibi sosyal destek programlarının hızla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücrete ara zam sinyali: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması yeniden gündemde
Bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte emeklilere Haziran tarifesinin şartları
ETİKETLER
#emekli maaşı
#emekli maaşı
#en düşük emekli maaşı
#Birden Fazla Emekli Maaşı
#Emekli Maaşı Artışı
#Emekli Maaşı Artışı
#emekli maaşı zammı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.