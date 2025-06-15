2000 sonrası emekli olanlar dikkat: TÜED Başkanı'ndan çağrı!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşı zammı konuşulurken, hükümete çağrıda bulundu. Emekli maaşı artışı için seyyanen artış ve refah payı düzenlemesi talep etti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı düzenlemesi öncesinde hükümete çağrıda bulunarak, sadece enflasyona endeksli zamların yetersiz kalacağını, emeklilerin alım gücünü koruyacak şekilde seyyanen zam ve refah payı verilmesi gerektiğini söyledi.

TÜED Başkanı Ergün, temmuz zammının sadece TÜFE’ye endeksli kalmasının emeklilerin yaşam kalitesini düşüreceğini belirterek, seyyanen artış ve refah payı düzenlemesi talep etti.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilerin büyük bölümünün en düşük aylık olan 14 bin 469 TL ile yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Gelir düzeyinin düşüklüğüne rağmen, temel yaşam giderlerinin hızla arttığını hatırlatan Ergün, "TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları, emeklilerin mutfağındaki gerçekleri yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERE KALICI YOKSULLUK RİSKİ

Ergün, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamların TÜFE’ye endeksli olduğunu, memur emeklilerinin ise toplu sözleşme oranlarına göre zam aldığını hatırlatarak şunları söyledi: “Sadece TÜFE’ye bağlı bir artış, emeklileri kalıcı yoksulluk riskine sürüklüyor. Geçim sıkıntısı büyürken, refah payı ve seyyanen artışlar artık zorunlu hale gelmiştir.”

2000 SONRASI EMEKLİ OLANLAR DİKKAT!

TÜED Başkanı ayrıca, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini vurguladı. Ergün, 2000 sonrası emekli olanların intibak sorununun hâlâ çözülmediğini belirterek, emekli aylığı hesaplama sisteminin de yeniden ele alınması gerektiğini kaydederek, “Mevcut sistem, çalışma süresi uzadıkça maaşı düşüren bir modele dönüşmüş durumda. Bu hem sosyal güvenliğin eşitlik ilkesine hem de çalışma motivasyonuna zarar veriyor” dedi.

KİRA VE YAKACAK YARDIMI TALEBİ

Kazım Ergün, TÜED’in saha verilerine göre emeklilerin yüzde 23’ünün kiracı, yüzde 35’inin sobalı evde yaşadığını belirterek, düşük gelirli emeklilere yönelik kira ve yakacak yardımı gibi sosyal destek programlarının hızla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.