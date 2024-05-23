2000 sonrası primi yatanların beklediği kademeli emeklilik şartları! Kademeli emeklilikten yararlanacaklar belli oldu

23 May 2024 15:50 - Güncelleme : 23 May 2024 15:50

2023 yılında yapılan Erken Emeklilik kararnamesinden sonra bir gün arayla emekli olmayı kaçıran vatandaşların gözü kulağı meclisten çıkacak olan kademeli emeklilikle ilgili torba yasasında. Özellikle 2000 sonrası primleri yatanların sabırsızlıkla beklediği kademeli emeklilik haberine dair şartlar ise belli oldu.

2000 SONRASI PRİMİ YATANLARIN BEKLEDİĞİ KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI!

Geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmanın olmadığını söylese de vatandaşlar sık sık kademeli emeklilik hakkında arama yapıyor. Yeni dönemde ihtimal karşısında meclise torba yasası olarak giderse kademeli emeklilik şartlarına dair detaylar...

9 Eylül 1999 tarihinden itibaren Erken Emekliliği kaçıranlar, mağduriyetleri için kademeli emeklilik yasasını bekliyor. Kademeli emeklilikte hem prim hem yaş baz alınarak yapılır. Önceki gibi prim ya da yaş değil iki durum esas alınarak yapılır. Ayrıca çalışma hayatında yer alan kadınlar erkeklerden daha önce emekli oluyor.

Yaş skalasında 2000 yılından itibaren emekliliğe başvuran kadınlar 43 yaşla beraber 6250 prim gününü doldurması gerekiyor. Erkeklerde ise 45 yaş ve 6325 prim günü baz alınır.

Burada kritik nokta yaşın doldurulması oldu. 2001 yılından sonra giriş yapan kadınlarda aynı şekilde 43 yaşını doldurması gerekiyor ancak bu kez 6400 prim gününü tamamlaması şartı var. Erkeklerde ise 45 yaşla beraber 6475 prim günü tamamlaması lazım. Her yıl yaş ve prim sayısı değişiyor. Bunu öğrenmek için kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları gerekiyor. Buna göre yaş ve prim hesaplanarak olası bir kanunda kademeli emeklilikten yararlanıp yararlanmayacağını öğrenmiş olur.