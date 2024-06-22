2013'te başlanan arabuluculuk uygulamasıyla tam 3 milyon 830 bin dosyada anlaşma sağlandı

22 Haziran 2024 16:26 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 16:27

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Tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden çözen arabuluculuk uygulaması başarı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye'de ilk kez 2013'te uygulanmaya başlanan arabuluculuk uygulamasıyla 3 milyon 830 bin dosyada anlaşma sağlandı.

Mahkemelerin iş yükünü azaltan arabuluculukla kira uyuşmazlıklarında 96 bin 461 dosya çözüme kavuştu.

3 MİLYON 830 BİN DOSYA ARABULUCULUKLA ÇÖZÜLDÜ

Arabuluculukta bu güne kadar 5 milyon 956 bin 797 dosya sisteme girdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, arabuluculukla çözüme kavuşan dosya sayısının 3 milyon 830 bine ulaştığını aktardı.

Arabuluculuk uygulaması iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018’den, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019’dan, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020’den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor.

Yılmaz Tunç, “11 yıl boyunca arabuluculukla çözüme kavuşturulan uyuşmazlıklar eğer arabuluculuk olmasaydı davaya intikal edecekti. Uygulama ile ortalama 689 mahkemenin iş yüküne tekabül eden uyuşmazlık, arabuluculuk ile sonuçlandı” ifadelerini kullandı.

KİRA UYUŞMAZLIKLARI İÇİN 96 BİN 461 DOSYADA ANLAŞILDI

Tunç, kira uyuşmazlıkları hakkında da bilgi verdi.

Kira davalarında arabulucuya başvuru sayısı 176 bin 769’u buldu.

Kira uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculukla 96 bin 461 dosyada anlaşma sağlandı.

Ortalama 192 binden fazla vatandaş kira uyuşmazlığını yargıya taşımadan çözdü.

İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA 1 MİLYON 54 BİN 805 DOSYA ÇÖZÜLDÜ

İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 2 milyon 129 bin 311 dosyadan 1 milyon 54 bin 805 dosyada anlaşıldı.

Ticari arabuluculukta 817 bin 718 dosyadan 327 bin 221’i anlaşma ile sonuçlandı.

Tüketici uyuşmazlıklarında 2020’den bugüne kadar 415 bin 371 dosyadan 153 bin 84’ü çözüldü

İhtiyari arabuluculukta 2 milyon 333 bin 780 dosyadan 2 milyon 182 bin 274 dosyada anlaşma sağlandı.