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01 May 2024 16:43 - Güncelleme : 01 May 2024 16:50

2024 Dünyanın en zenginleri listesi (Top 10) güncellendi! Elon Musk değer kaybetti

Forbes dergisi 2024 yılının en zengin 10 kişisinin güncellediğini duyurdu. Sıralamada olanlar şaşırtmadı ancak mal varlıkları sosyal medyada olay oldu. Listede Elon Musk'un sıralaması ise düştü.

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com
2024 Dünyanın en zenginleri listesi (Top 10) güncellendi! Elon Musk değer kaybetti

Dünyanın en zengin kişileri listesi kendi içinde güncellendi. Yanlış yatırımlar ve ziyaretler nedeniyle servet kaybedeler arasında Elon Musk yer aldı. Forbes dergisinde yer alan Dünyanın en zengin 10 kişisi raporunda gıda, giyim, sosyal medya kurucuları yer aldı. Listeye yeni isim eklenmedi. Ancak olan isimler arasında sıralama değişimi yaşandı. En dikkat çekeni Elon Musk oldu. 

2024 DÜNYANIN EN ZENGİN TOP 10 LİSTESİ GÜNCELLENDİ!

Listede ilk onda erkek olması dikkat çekti. İkinci ilginç olan ise Elon Musk oldu. Musk geçtiğimiz senelerdeki liderliğini kaptırdı. ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes'in listesi şöyle:

10) Steve Balmer - 117,1 milyar dolar

2024 Dünyanın en zengin 10 kişisi güncellendi! Elon Musk değer kaybetti - 1. Resim

9) Bill Gates - 127 milyar dolar

2024 Dünyanın en zengin 10 kişisi güncellendi! Elon Musk değer kaybetti - 2. Resim

8) Sergey Brin - 129,9 milyar dolar

2024 Dünyanın en zengin 10 kişisi güncellendi! Elon Musk değer kaybetti - 3. Resim

7) Warren Buffet - 131 milyar dolar

2024 Dünyanın en zengin 10 kişisi güncellendi! Elon Musk değer kaybetti - 4. Resim

6) Larry Page - 135,4 milyar dolar

2024 Dünyanın en zengin 10 kişisi güncellendi! Elon Musk değer kaybetti - 5. Resim

5) Larry Ellison - 142,8 milyar dolar

2024 Dünyanın en zengin 10 kişisi güncellendi! Elon Musk değer kaybetti - 6. Resim

4) Mark Zuckerberg - 151,2 milyar dolar

2024 Dünyanın en zengin 10 kişisi güncellendi! Elon Musk değer kaybetti - 7. Resim

3) Jeff Bezos - 193,3 milyar dolar

2024 Dünyanın en zengin 10 kişisi güncellendi! Elon Musk değer kaybetti - 8. Resim

2) Elon Musk - 199,6 milyar dolar

2024 Dünyanın en zengin 10 kişisi güncellendi! Elon Musk değer kaybetti - 9. Resim

1) Bernard Arnault - 209,4 milyar dolar

2024 Dünyanın en zengin 10 kişisi güncellendi! Elon Musk değer kaybetti - 10. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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