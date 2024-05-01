2024 Dünyanın en zenginleri listesi (Top 10) güncellendi! Elon Musk değer kaybetti

01 May 2024 16:43 - Güncelleme : 01 May 2024 16:50

Dünyanın en zengin kişileri listesi kendi içinde güncellendi. Yanlış yatırımlar ve ziyaretler nedeniyle servet kaybedeler arasında Elon Musk yer aldı. Forbes dergisinde yer alan Dünyanın en zengin 10 kişisi raporunda gıda, giyim, sosyal medya kurucuları yer aldı. Listeye yeni isim eklenmedi. Ancak olan isimler arasında sıralama değişimi yaşandı. En dikkat çekeni Elon Musk oldu.

2024 DÜNYANIN EN ZENGİN TOP 10 LİSTESİ GÜNCELLENDİ!

Listede ilk onda erkek olması dikkat çekti. İkinci ilginç olan ise Elon Musk oldu. Musk geçtiğimiz senelerdeki liderliğini kaptırdı. ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes'in listesi şöyle:

10) Steve Balmer - 117,1 milyar dolar

9) Bill Gates - 127 milyar dolar

8) Sergey Brin - 129,9 milyar dolar

7) Warren Buffet - 131 milyar dolar

6) Larry Page - 135,4 milyar dolar

5) Larry Ellison - 142,8 milyar dolar

4) Mark Zuckerberg - 151,2 milyar dolar

3) Jeff Bezos - 193,3 milyar dolar

2) Elon Musk - 199,6 milyar dolar

1) Bernard Arnault - 209,4 milyar dolar