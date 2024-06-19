2024 yılında en fazla milyoner çeken ülkeler sıralandı! Zirvede BAE var

19 Haziran 2024 16:19 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 16:18

Henley Özel Varlık Göç Raporu'na göre BAE, 2024'te zengin göçmenlerin ilk tercihi oldu.

BAE'nin bu yıl milyoner göçmenler için dünyanın en çok tercih edilen destinasyonu haline gelmesi bekleniyor.

Raporda, BAE'nin 2024 yılı sonuna kadar, 6 bin 700 milyoner çekmesi beklendiği analiz edildi.

En fazla milyoner çıkışı ise Çin'de yaşandı.

2024 YILINDA EN FAZLA MİLYONER ÇEKECEK ÜLKELER

Henley Özel Varlık Göç Raporu'na göre, bu yıl daha fazla Avrupalı ve İngiliz, BAE'ye yöneldi.

Henley & Partners tarafından hazırlanan analizde, Dubai'de yaşayan milyonerlerin sayısının son on yılda yüzde 78 artış gösterdiği tespit edildi.

BAE'nin 2024 yılı sonuna kadar, 6 bin 700 milyoner çekmesi bekleniyor.

ABD İKİNCİ SIRADA YER ALDI

2024 yılında en fazla milyoner çekecek ülkeler listesinde BAE'nin hemen ardından ise Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.

ABD'de beklenti, yıl sonuna kadar 3 bin 800 milyoner çekmesi.

2024 yılında en fazla milyoner çekecek ülkeler sırasıyla şöyle:

Birleşik Arap Emirlikleri: +6.700 milyoner

Amerika Birleşik Devletleri: +3.800 milyoner

Singapur: +3.500 milyoner

Kanada: +3.200 milyoner

Avustralya: +2.500 milyoner

İtalya: +2.200 milyoner

İsviçre: +1.500 milyoner

Yunanistan: +1.200 milyoner

Portekiz: +800 milyoner

Japonya: +400 milyoner

EN FAZLA MİLYONER ÇIKIŞI İSE ÇİN'DE

En fazla milyoner çıkışı ise Çin'de yaşandı.

Çin'in ardından Birleşik Krallık, son zamanlarda büyük bir milyoner çıkışına sahne oldu.

En fazla milyoner çıkışının görülmesi beklenen ülkeler ise şöyle;

Çin: -15.200

Birleşik Krallık: -9.500

Hindistan: -4.300

Güney Kore: -1.200

Rusya Federasyonu: -1.000

Brezilya: -800

Güney Afrika: -600

Tayvan (Çin Taipei): -400

Nijerya: -300

Vietnam: -300