2024 yılında en fazla milyoner çeken ülkeler sıralandı! Zirvede BAE var
Henley Özel Varlık Göç Raporu 2024 yılında en fazla milyoner çekecek ülkeleri listeledi. Birleşik Arap Emirlikleri, üç yıldır üst üste en fazla milyoner çeken ülke oldu. BAE'nin öne çıkmasında ülkenin vergi politikalarının, stratejik konumunun ve altyapısının etkili oldu. En fazla milyoner çıkışı ise Çin'de yaşandı.
Henley Özel Varlık Göç Raporu'na göre BAE, 2024'te zengin göçmenlerin ilk tercihi oldu.
BAE'nin bu yıl milyoner göçmenler için dünyanın en çok tercih edilen destinasyonu haline gelmesi bekleniyor.
Raporda, BAE'nin 2024 yılı sonuna kadar, 6 bin 700 milyoner çekmesi beklendiği analiz edildi.
En fazla milyoner çıkışı ise Çin'de yaşandı.
2024 YILINDA EN FAZLA MİLYONER ÇEKECEK ÜLKELER
Henley Özel Varlık Göç Raporu'na göre, bu yıl daha fazla Avrupalı ve İngiliz, BAE'ye yöneldi.
Henley & Partners tarafından hazırlanan analizde, Dubai'de yaşayan milyonerlerin sayısının son on yılda yüzde 78 artış gösterdiği tespit edildi.
BAE'nin 2024 yılı sonuna kadar, 6 bin 700 milyoner çekmesi bekleniyor.
ABD İKİNCİ SIRADA YER ALDI
2024 yılında en fazla milyoner çekecek ülkeler listesinde BAE'nin hemen ardından ise Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.
ABD'de beklenti, yıl sonuna kadar 3 bin 800 milyoner çekmesi.
2024 yılında en fazla milyoner çekecek ülkeler sırasıyla şöyle:
Birleşik Arap Emirlikleri: +6.700 milyoner
Amerika Birleşik Devletleri: +3.800 milyoner
Singapur: +3.500 milyoner
Kanada: +3.200 milyoner
Avustralya: +2.500 milyoner
İtalya: +2.200 milyoner
İsviçre: +1.500 milyoner
Yunanistan: +1.200 milyoner
Portekiz: +800 milyoner
Japonya: +400 milyoner
EN FAZLA MİLYONER ÇIKIŞI İSE ÇİN'DE
En fazla milyoner çıkışı ise Çin'de yaşandı.
Çin'in ardından Birleşik Krallık, son zamanlarda büyük bir milyoner çıkışına sahne oldu.
En fazla milyoner çıkışının görülmesi beklenen ülkeler ise şöyle;
Çin: -15.200
Birleşik Krallık: -9.500
Hindistan: -4.300
Güney Kore: -1.200
Rusya Federasyonu: -1.000
Brezilya: -800
Güney Afrika: -600
Tayvan (Çin Taipei): -400
Nijerya: -300
Vietnam: -300