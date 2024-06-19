Soma'da orman yangını çıktı! 8 uçak ve 2 helikopter havalandı

19 Haziran 2024 16:06 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 16:14

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş bölgesinde orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yangına müdahale için var gücüyle çalışıyor.

14.40 saatinde gelen ihbar üzerine başlayan yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekiplerinin yanı sıra 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozer de katıldı.

Ormanda çıkan yangının, geniş alana yayılmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.