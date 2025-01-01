2024 yılının en çok satan araçları belli oldu! Otomobil piyasasında dikkat çeken veri
Avrupa ülkelerinde 2024 yılının en çok satan otomobilleri belli oldu. 2024 yılı verilerine göre yılın en çok satan otomobilleri ortaya çıktı. İşte son 1 yılda Avrupa'da en çok satılan araçlar...
2024 yılı sona ererken otomobil dünyasında, yıl boyunca Avrupa pazarında en çok tercih edilen modelleri de sıralandı. Geçtiğimiz yıl, Avrupa Birliği'nde en çok satan model Tesla Model Y olmuştu ancak, 2024'te tablo tamamen değişti.
Dataforce tarafından açıklanan güncel verilere göre, Tesla bu yılın en çok satanlar listesinde ilk beşe giremedi.
AVRUPA PİYASASINDAN DACIA FIRTINASI!
2024 yılı boyunca Avrupa’da en fazla tercih edilen otomobilin Dacia Sandero olması bekleniyor. Sandero, yılın ilk 11 ayında tam 247 bin 210 adetlik satış rakamına ulaştı.
İKİNCİ SIRA WOLKSWAGEN'İN!
Dacia Sandero'nun en yakın rakibi ise Wolkswagen Golf oldu. Golf, aynı dönemde 199 bin 546 araç satarak ikinci sırayı aldı.
Listenin üçüncü sırasında ise Renault Clio bulunuyor. Clio, 2024 yılı boyunca toplamda 195 bin 675 adetlik satış gerçekleştirdi.
Paylaşılan verilere göre Avrupa'da en çok satan otomobiller şu şekilde:
Dacia Sandero 247.210 adet
Volkswagen Golf 199.546 adet
Renault Clio 195.675 adet
Volkswagen T-Roc 187.707 adet
Peugeot 208 183.233 adet
Tesla Model Y 181.781 adet
Toyota Yaris Cross 179.322 adet
Volkswagen Tiguan 178.696 adet
Skoda Octavia 168.613 adet
Toyota Yaris 165.040 adet