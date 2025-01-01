2024 yılının en çok satan araçları belli oldu! Otomobil piyasasında dikkat çeken veri

01 Ocak 2025 21:22 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 21:29

Avrupa ülkelerinde 2024 yılının en çok satan otomobilleri belli oldu. 2024 yılı verilerine göre yılın en çok satan otomobilleri ortaya çıktı. İşte son 1 yılda Avrupa'da en çok satılan araçlar...

Dünyanın en güvenilir otomobil üreticisi belli oldu: Toyota koltuğunu kaptırdı

Dünyanın en güvenilir otomobil üreticisi belli oldu: Toyota koltuğunu kaptırdı

Yılın en ucuz araçları belli oldu! Son fırsatlar kapıda: İşte en uygun 20 model

Yılın en ucuz araçları belli oldu! Son fırsatlar kapıda: İşte en uygun 20 model

2024 yılı sona ererken otomobil​ dünyasında, yıl boyunca Avrupa​ pazarında en çok tercih edilen modelleri de sıralandı. Geçtiğimiz yıl, Avrupa Birliği'nde en çok satan model Tesla Model Y olmuştu ancak, 2024'te tablo tamamen değişti.

Dataforce tarafından açıklanan güncel verilere göre, Tesla bu yılın en çok satanlar listesinde ilk beşe giremedi.

AVRUPA PİYASASINDAN DACIA FIRTINASI!

2024 yılı boyunca Avrupa’da en fazla tercih edilen otomobilin Dacia Sandero olması bekleniyor. Sandero, yılın ilk 11 ayında tam 247 bin 210 adetlik satış rakamına ulaştı.

İKİNCİ SIRA WOLKSWAGEN'İN!

Dacia Sandero'nun en yakın rakibi ise Wolkswagen Golf oldu. Golf, aynı dönemde 199 bin 546 araç satarak ikinci sırayı aldı.

Listenin üçüncü sırasında ise Renault Clio bulunuyor. Clio, 2024 yılı boyunca toplamda 195 bin 675 adetlik satış gerçekleştirdi.

Paylaşılan verilere göre Avrupa'da en çok satan otomobiller şu şekilde:

Dacia Sandero 247.210 adet

Volkswagen Golf 199.546 adet

Renault Clio 195.675 adet

Volkswagen T-Roc 187.707 adet

Peugeot 208 183.233 adet

Tesla Model Y 181.781 adet

Toyota Yaris Cross 179.322 adet

Volkswagen Tiguan 178.696 adet

Skoda Octavia 168.613 adet

Toyota Yaris 165.040 adet