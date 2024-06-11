2024 yılının en pahalı konut fiyatına sahip şehirlerin listesi güncellendi! Lider Tunceli oldu

11 Haziran 2024 18:09 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 19:53

2024 yılının altın gibi değerli arsalarına sahip şehirleri belli oldu! Tunceli İstanbul'u geçti

2024 yılının altın gibi değerli arsalarına sahip şehirleri belli oldu! Tunceli İstanbul'u geçti

Geçtiğimiz gün, konut satışları ve kira oranlarındaki artışın önüne geçmek için çalışma başlattıklarını belirten Mehmet Şimşek, sonrası en merak edilen konu 2024 yılının en pahalı konut fiyatları araştırıldı.

En pahalı konuta sahip olan şehirler sıralamasında Tunceli'nin birinci sırada yer alması ise şaşırttı. İstanbul'u hem arsa hem de konut fiyatları konusunda sollayan Tunceli sonrası gelen diğer şehirlerde listelendi.

2024 YILININ EN PAHALI KONUT FİYATINA SAHİP ŞEHİRLERİN LİSTESİ GÜNCELLENDİ!

Konut fiyatlarındaki artışta en çok şehirlerdeki arsalar etkili oldu. Marmara, Ege ve Akdeniz gibi bölgelerin şehirlerindeki konut fiyatlarının değeri azalırken Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerindeki konut fiyatları pahalandı.

Şehirler arasında ilk sırada Tunceli yer aldı. Terörden arındığı andan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki şehirlere geri göç başladı. Ger. göç nedeniyle de şehirlerde yapılar artmaya başladı.

Tunceli'de konut fiyatları en düşük 1 trilyon TL, en yüksek 5 trilyon TL'den başlıyor. Öte yandan İstanbul'da ise yeni yapılan ilçeler de de yüksek fiyatlandırma mevcut ancak en fazla 5-10 milyon TL satışlar var.

Bu da İstanbul'da yapılanmanın Tunceli'ye göre daha geri kaldığını ortaya çıkarttı. Öte yandan Mardin, Diyarbakır, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta da konut fiyatlarında artış yaşandı.