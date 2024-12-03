2024'te en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu! Zirve yine şaşırtmadı

03 Aralık 2024 15:57 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:04

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024'ün Ocak-Kasım döneminde en çok satılan elektrikli araçları açıkladı. Listede zirveye Türkiye’nin gururu TOGG T10X yerleşirken, onu Tesla Model Y izledi.

Türkiye’nin elektrikli otomobil​ sektöründe dikkat çeken oyuncusu TOGG​ T10X​, Kasım ayında 4.221 adetlik satışla güçlü bir performans sergiledi. Yılın ilk 11 ayında toplam 24.361 adetlik satışa ulaşan araç, elektrikli otomobil pazarında yüzde 31,28’lik bir paya sahip olarak zirveyi kimseye kaptırmadı.

Pazarda dikkat çeken bir diğer model ise KG Mobility Torres oldu. Kasım ayında 410 adet satan bu araç, Ocak-Kasım döneminde toplam 4.392 adetlik satışa ulaşarak listede üçüncü sırada yer aldı. Torres, pazar payı yüzde 5’in üzerinde olan üç modelden biri olarak öne çıktı.

Pazar payı yüzde 5'in altında kalan diğer araçların satış​ rakamları ise şöyle:

BMW X1

Kasım Satış: 771

Ocak-Kasım Satış: 3.677

Pazar Payı: %4,72

Mini Countryman

Kasım Satış: 697

Ocak-Kasım Satış: 9.918

Pazar Payı: %3,75

Mercedes EQB

Kasım Satış: 342

Ocak-Kasım Satış: 2.788

Pazar Payı: %3,58

BMW 5 Serisi

Kasım Satış: 227

Ocak-Kasım Satış: 2.202

Pazar Payı: %2,83

MG4

Kasım Satış: 117

Ocak-Kasım Satış: 2.127

Pazar Payı: %2,73

Hyundai Ioniq 5

Kasım Satış: 137

Ocak-Kasım Satış: 1.628

Pazar Payı: %2,09

Hyundai Ioniq 6

Kasım Satış: 259

Ocak-Kasım Satış: 1.617

Pazar Payı: %2,08