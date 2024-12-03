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2024'te en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu! Zirve yine şaşırtmadı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 15:57 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:04
2024&#039;te en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu! Zirve yine şaşırtmadı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024'ün Ocak-Kasım döneminde en çok satılan elektrikli araçları açıkladı. Listede zirveye Türkiye’nin gururu TOGG T10X yerleşirken, onu Tesla Model Y izledi.

Türkiye’nin elektrikli otomobil​ sektöründe dikkat çeken oyuncusu TOGGT10X​, Kasım ayında 4.221 adetlik satışla güçlü bir performans sergiledi. Yılın ilk 11 ayında toplam 24.361 adetlik satışa ulaşan araç, elektrikli otomobil pazarında yüzde 31,28’lik bir paya sahip olarak zirveyi kimseye kaptırmadı.

2024'te en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu! Zirve yine şaşırtmadı - 1. Resim

Pazarda dikkat çeken bir diğer model ise KG Mobility Torres oldu. Kasım ayında 410 adet satan bu araç, Ocak-Kasım döneminde toplam 4.392 adetlik satışa ulaşarak listede üçüncü sırada yer aldı. Torres, pazar payı yüzde 5’in üzerinde olan üç modelden biri olarak öne çıktı.

Pazar payı yüzde 5'in altında kalan diğer araçların satış​ rakamları ise şöyle:

BMW X1

Kasım Satış: 771
Ocak-Kasım Satış: 3.677
Pazar Payı: %4,72

Mini Countryman

Kasım Satış: 697
Ocak-Kasım Satış: 9.918
Pazar Payı: %3,75

Mercedes EQB

Kasım Satış: 342
Ocak-Kasım Satış: 2.788
Pazar Payı: %3,58

BMW 5 Serisi

Kasım Satış: 227
Ocak-Kasım Satış: 2.202
Pazar Payı: %2,83

MG4

Kasım Satış: 117
Ocak-Kasım Satış: 2.127
Pazar Payı: %2,73

Hyundai Ioniq 5

Kasım Satış: 137
Ocak-Kasım Satış: 1.628
Pazar Payı: %2,09

Hyundai Ioniq 6

Kasım Satış: 259
Ocak-Kasım Satış: 1.617
Pazar Payı: %2,08

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Kaynak: tgrthaber.com
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