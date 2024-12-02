Togg kampanyayı uzattı: 800 bin lira sıfır faizli kredi fırsatı!

02 Aralık 2024 16:09 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:19

Türkiye’nin yerli gururu Togg T10X için avantajlar devam ediyor. Togg, kampanyayı uzatma kararı aldı. Kampanya kapsamında 800 bin liraya kadar bir yıl vadeli sıfır faizli kredi desteği sağlanıyor.

Togg​, doğuştan elektrikli T10X​ modeline yönelik kampanyasına Aralık ayında da devam etme kararı aldı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 800 bin liraya kadar olan finansman desteği, tüm renklerde geçerli olmak üzere sıfır faizle sunuluyor.

KAMPANYANIN DETAYLARI

T10X V2 modeli için 800 bin liralık faizsiz​ kredi imkanı tanınıyor.

T10X V1 modeli için ise 600 bin liralık sıfır faizli kredi, 12 ay vadede kullanılabiliyor.

ALTERNATİF SEÇENEKLER

Kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler, 800 bin lirayı 30 ay vadeli olarak yüzde 2,29 faiz oranıyla da alabiliyor. Togg’un sağladığı bu özel finansman fırsatları, elektrikli araç sahibi olmak isteyenlere cazip ödeme seçenekleri sunmayı hedefliyor.