'500 yeni araç' iddiasına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan jet yalanlama! TOGG tahsis edilmesi planlanıyor

09 Kasım 2024 10:48 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:29

CHP'li İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 2025 bütçesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 500 araç tahsis edileceğini iddia etti. Bazı basın yayın kuruluşları da algı operasyonuna soyunarak bu iddiayı haberleştirdi. Bakanlıktan jet yalanlama geldi. Açıklamada "Kamu idarelerinin zorunlu taşıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yerli ve elektrikli TOGG tahsis edilmesi planlanmaktadır" dendi, iddia edilen 500 aracın bakanlığın kullanımına tahsis edilmeyeceği belirtildi.

Ekonomide atılan önemli adımların biri de kamuda tasarruf olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı​, kamuda tasarruf tedbirlerini geçtiğimiz mayıs ayında açıklamıştı. Ekonomideki hamleler uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından bile takdir edilirken, muhalefet yeni bir algı operasyonuna soyundu.

'TASARRUF BAHANE, FİLO ŞAHANE'

CHP​ İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 2025 yılı bütçe teklifinde kamuya alınacak 2 bin 298 araçtan 500'ünün Hazine ve Maliye Bakanlığı'na alınacağını iddia etti. Kılıç, "Kamuya araç alımını yasaklayan Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek​ ise filo kuruyor. Merkezi yönetim bütçesinden tam 500 araç istedi. "Tasarruf bahane, filo şahane" ifadelerini kullandı.

'KAMUOYU YANLIŞ BİLGİLENDİRİLİYOR'

Hazine ve Maliye Bakanlığ, söz konusu iddiaları yalanladı. İddianın "gerçek dışı" olduğu belirtilen açıklamada, "Sayın Vekil konu ile ilgili dün bilgilendirilmiş olup yanlış anlamasından kaynaklı gerekli düzeltmeyi kendisinin de yapacağını söylemiştir.

Ancak, bazı gazetelerde konunun gerçek dışı şekilde, 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' başlıklarıyla işlendiği için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruri görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Taşıt Kanunu gereğince bütçede öngörülmediği sürece taşıt satın alınmasının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

TOGG TAHSİS EDİLECEK

"Bununla birlikte, yıl içinde başka kurumların ortaya çıkan acil ve zorunlu taşıt ihtiyaçlarının da karşılanması gerekmektedir. Dolayısıyla, iddia edilen 500 taşıtın doğrudan Bakanlığımız ile ilgisi olmayıp Bütçe Kanunu'na ekli T cetvelinde de söz konusu taşıtların kullanım yeri olarak 'merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere' ifadesi açıkça yer almaktadır.

Bu çerçevede iddia edilen 500 araç, Bakanlığımızın kullanımına tahsis edilmemekte olup, kamu idarelerinin zorunlu taşıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, tasfiye karşılığında ve kamu alım garantisi kapsamında yerli ve elektrikli Togg tahsis edilmesi planlanmaktadır."