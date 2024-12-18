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2024'ün en iyi ekonomileri belli oldu! Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkat çekti

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
18 Aralık 2024 10:01 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:13

The Economist, 37 ülkenin ekonomik ve finansal durumunu beş temel göstergeye dayanarak analiz etti. GSYİH, borsa performansı, çekirdek enflasyon, işsizlik oranı ve bütçe açığı verileri ışığında yapılan değerlendirme, ülkelerin ekonomik performans sıralamasını ortaya koydu. İşte 2024'ün en iyi ve kötü performans sergileyen ülkeleri...

Son yıllarda dünya ekonomisini şekillendiren gelişmeler arasında, rekor seviyelere ulaşan faiz oranları, Orta Doğu’daki çatışmalar ve ABD ile Hindistan gibi önemli ülkelerde gerçekleştirilen seçimler ön plana çıkıyor. Bu gelişmeler, farklı ekonomiler üzerinde kimi zaman olumlu, kimi zaman ise olumsuz etkiler bırakıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), 2024 yılı için küresel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,2 oranında büyüyeceğini öngörürken, enflasyon oranlarının gerilediğini ve istihdam artışının sağlamlığını koruduğunu belirtti. Hisse senedi piyasaları ise üst üste ikinci yıl yüzde 20’nin üzerinde değer kazanarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

2024'ün en iyi ekonomileri belli oldu! Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkat çekti - 1. Resim

TÜRKİYE’NİN SIRALAMADAKİ YERİ DEĞİŞTİ

Dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden The Economist, 37 ülkenin ekonomik performansını borsa, enflasyon, işsizlik ve bütçe açığı gibi temel göstergeler üzerinden analiz ederek kapsamlı bir sıralama yayımladı. Geçtiğimiz yıl listenin zirvesinde yer alan Yunanistan, bu yıl liderliği İspanya’ya devrederken, Türkiye’nin sıralamadaki yeri bir önceki yıla göre geriledi. 2023’te Türkiye, Estonya ile birlikte 15. sırayı paylaşmıştı.

2024'ün en iyi ekonomileri belli oldu! Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkat çekti - 2. Resim

Bu yıl yapılan sıralama, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerin GSYH büyümesi, borsa performansı, çekirdek enflasyon, işsizlik oranı ve bütçe açığı gibi beş temel ekonomik göstergesi üzerinden oluşturuldu. The Economist’in raporuna göre İspanya, güçlü ekonomik büyümesi ve enflasyonla mücadelesindeki başarısıyla liderlik koltuğuna otururken, Yunanistan ikinci sıraya geriledi. Türkiye’nin gerilemesinde ise çekirdek enflasyondaki yüksek seyir ve bütçe açığındaki artışın etkili olduğu belirtiliyor.

İşte o listeye göre 2024'ün en iyi ve kötü performans sergileyen ülkeleri...

  1. İspanya
  2. İrlanda
  3. Danimarka ve Yunanistan
  4. İtalya
  5. Kolombiya, İsrail
  6. Litvanya
  7. İsviçre
  8. Güney Kore
  9. Şili
  10. Kanada
  11. İsveç
  12. İzlanda
  13. Lüksemburg
  14. Meksika
  15. Portekiz ve Çekya
  16. Hollanda
  17. ABD
  18. Avustralya
  19. Norveç
  20. Almanya
  21. Slovenya
  22. Japonya
  23. Fransa
  24. Macaristan
  25. Polonya
  26. Slovakya
  27. Belçika
  28. İngiltere
  29. Avusturya
  30. Yeni Zelanda
  31. Finlandiya
  32. Türkiye
  33. Letonya
  34. Estonya

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Kaynak: tgrthaber.com

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