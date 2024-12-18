Faiz indirimi geliyor: Uzmanlar uyardı 2025 planını yeniden yapın

18 Aralık 2024 09:09 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:14

ABD Merkez Bankası’nın bu hafta faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Ancak 2025 için öngörülen dört indirim planı, enflasyon ve işgücü piyasasındaki gelişmeler nedeniyle yeniden değerlendirilebilir.

ABD Merkez Bankası​ (FED), bu hafta içinde faiz oranlarında bir kez daha indirime gitmeye hazırlanıyor. Ancak gözler, 2025​ için öngörülen faiz politikalarında yapılacak olası değişikliklere çevrilmiş durumda. FED​'in son faiz kararı, yılın son toplantısında Çarşamba günü açıklanacak. Ekonomistler ve piyasa analistleri, 25 baz puanlık bir indirim​ beklentisi konusunda hemfikir. Ancak asıl merak edilen, 2025 yılı için çizilen yol haritasının değişip değişmeyeceği.

2025'TE KAÇ İNDİRİM OLACAK?

FED’in faiz tahminlerini gösteren "nokta grafiği", Eylül ayında 2025 yılı için dört faiz indirimi öngörmüştü. Ancak, son aylarda gelen enflasyon verileri ve FED yetkililerinin temkinli açıklamaları, bu planların değişebileceğine işaret ediyor. Eski Cleveland FED Başkanı Loretta Mester, bu yıl için bir faiz indiriminin kesin olduğunu ancak 2025’teki dört indirim tahmininin artık gerçekçi görünmediğini belirtti. "Bana göre iki ya da üç indirim daha makul," dedi. Buna karşın bazı uzmanlar, FED'in 2025 yılı için mevcut tahminlerini koruyacağını düşünüyor. Wilmington Trust Başekonomisti Luke Tilley, "FED hâlâ enflasyonun düşeceğine inanıyor ve faiz oranlarının kısıtlayıcı seviyelerde olduğunu düşünüyor," diye konuştu.

ENFLASYON VE İŞGÜCÜ PİYASASI BELİRLEYİCİ OLACAK

Son veriler, enflasyonun FED'in hedefi olan %2 seviyesine inmekte zorlandığını gösteriyor. Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), yıllık bazda %2.7 artarken, çekirdek enflasyon %3.3 seviyesinde kaldı. Ayrıca, toptan fiyatlar da beklenenden fazla arttı.

Buna rağmen, işgücü piyasası güçlü duruyor. Özel sektördeki aylık ortalama istihdam artışı son altı ayda 108 bine geriledi. Ancak bu, bazı analistlere göre piyasanın dengelendiğini gösteriyor.

FED YETKİLİLERİNDEN FARKLI GÖRÜŞLER

FED Başkanı Jerome Powell, ekonominin beklenenden daha güçlü olduğunu belirterek, "Daha temkinli davranabiliriz," açıklamasını yaptı. Richmond FED Başkanı Tom Barkin ise enflasyonun 2025’te daha hızlı düşebileceğini savunuyor. Barkin, "2022’de %9’a ulaşan enflasyondan bugünlere geldik. Hâlâ %2 hedefine ulaşacağımıza inanıyorum," dedi. Buna karşın Mester, mevcut enflasyon verilerinin 2025 planlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. "FED’in, 2025 için faiz politikasında yeniden düşünmesi gerekebilir," diyerek piyasaları uyardı.

SONUÇ: BU HAFTA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

FED’in bu hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak 2025 için nasıl bir yol izleneceği konusunda net bir tablo henüz oluşmadı. Piyasa, Çarşamba günü açıklanacak kararlar ve nokta grafiği üzerinden ipuçları arayacak. Ekonomistlere göre, FED’in faiz indirimi politikasını sürdürüp sürdürmeyeceği, enflasyonun düşüş hızına ve işgücü piyasasındaki dengelere bağlı olacak.