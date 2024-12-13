2024'ün en zengin aileleri açıklandı: Zirvede Walton ailesi var

13 Aralık 2024 15:05 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 15:11

Walmart’ın kurucuları Walton ailesi, 432,4 milyar dolarlık servetiyle 2024’ün en zengin ailesi oldu. Zirvede Orta Doğu’dan Al Nahyan ve Al Thani aileleri takip ederken, lüks modanın devi Hermès ve Amerikan siyasetinde etkili Koch ailesi de ilk beşte yer aldı.

Dünya genelindeki zenginlik​ yarışında zirve değişti. 2024'te dünyanın en zengin ailesi, Walmart mağaza zincirinin kurucuları olan Walton ailesi oldu. Bloomberg'in verilerine göre, Walton ailesinin toplam serveti 432,4 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yıla göre servetlerine 172,7 milyar dolar daha eklediklerini gösteriyor. Walmart hisselerinin bu yıl %80 oranında değer kazanması, bu inanılmaz artışın en büyük nedeni.

WALTON AİLESİ'NİN BAŞARI HİKAYESİ

Walton ailesinin hikayesi 62 yıl önce başladı. İlk Walmart mağazası o zaman açıldı ve bugün zincir, 10.600 mağazasıyla dünyanın en büyük perakende şirketi konumunda.

Walmart, yılda yaklaşık 648 milyar dolarlık bir gelir elde ediyor. Ancak ailenin servetinin sadece %70'i Walmart'tan geliyor. Geri kalan kısım, sanat, spor ve yardım projeleri gibi farklı alanlara yapılan yatırımlardan sağlanıyor.

ORTA DOĞU'DAN İKİ AİLE İLK BEŞTE YER ALDI

Walton ailesini, Orta Doğu'dan iki güçlü aile takip ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nahyan ailesi 323,9 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alırken, Katar'ın Al Thani ailesi 172,9 milyar dolarla üçüncü sırada. Bu ailelerin zenginliği, petrol rezervlerinden sağlanıyor.

LÜKSÜN GÜCÜ: HERMÈS AİLESİ

Dördüncü sırada, Fransız moda devi Hermès'in kurucuları olan Hermès ailesi var.

Ailenin toplam serveti 170,6 milyar dolar. Altıncı nesle ulaşan bu aile, dünyanın en pahalı çantalarını üreten markasıyla lüks tüketim sektörünün liderlerinden biri.

KOCH AİLESİ VE AMERİKAN POLİTİKASI

Beşinci sırada ise Kansas merkezli Koch ailesi bulunuyor. 148,5 milyar dolarlık servetleriyle dikkat çeken bu aile, yalnızca iş dünyasında değil, Amerikan siyasetinde de etkili.

Koch ailesi, büyük bağışları ve siyasi destekleriyle tanınıyor.

ZENGİNLİKTE ÜLKELER VE SEKTÖRLER ÖNE ÇIKIYOR

Dünyanın en zengin aileleri listesinde, petrol, perakende, moda, gıda ve finans gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok aile yer alıyor. İşte ilk 10 aile ve servetleri: